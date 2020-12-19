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Обнаружена опасная мутация коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © sputnikvaccine.com

Генетики в Южно-Африканской Республике обнаружили новую мутацию коронавируса, которая распространяется быстрее обычного, сообщает пресс-служба министерстве здравоохранения ЮАР.

Найденную разновидность коронавируса назвали 501.V2. Генетики изучают образцы вируса с марта, новая мутация стала преобладать в стране в последние два месяца. Исследователи уверены, что вторая волна заболевания в ЮАР связана именно с этой мутацией.

Отмечается, что в больницах стало появляться больше молодых пациентов без сопутствующих заболеваний, которые попадают к медикам в критическом состоянии из-за COVID-19. Кроме этого, новый штамм коронавируса распространяется быстрее.

Новые данные вызвали беспокойство исследователей, однако власти ЮАР полагают, что вводить дополнительные ограничения не требуется, при этом он призвал соблюдать уже существующие меры.

Ученые не исключают, что вторая волна заболевания в стране связана именно с появившейся мутацией SARS-CoV-2. Новая версия вируса распространяется быстрее, но в Минздраве не видят поводов для паники.

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

Alexander222

красавец...раздробил единую энергосистему на много организаций и все расходы по их содержанию заложил...

fenimor

я думаю, просто надо было воровать поменьше, а работать побольше

14377455

А до этого ее не было? Или отдела маловато, надо до управления разрастаться?

Nik3316

если честно, я не смотрел ни одной серии дом2...

fiopan

Молодцы, нобелевскую премию получат. От герпеса ещё сделайте, замучал в корень, 15 лет мучаюсь.