Обнаружена опасная мутация коронавируса

Генетики в Южно-Африканской Республике обнаружили новую мутацию коронавируса, которая распространяется быстрее обычного, сообщает пресс-служба министерстве здравоохранения ЮАР.

Найденную разновидность коронавируса назвали 501.V2. Генетики изучают образцы вируса с марта, новая мутация стала преобладать в стране в последние два месяца. Исследователи уверены, что вторая волна заболевания в ЮАР связана именно с этой мутацией.

Отмечается, что в больницах стало появляться больше молодых пациентов без сопутствующих заболеваний, которые попадают к медикам в критическом состоянии из-за COVID-19. Кроме этого, новый штамм коронавируса распространяется быстрее.

Новые данные вызвали беспокойство исследователей, однако власти ЮАР полагают, что вводить дополнительные ограничения не требуется, при этом он призвал соблюдать уже существующие меры.

Ученые не исключают, что вторая волна заболевания в стране связана именно с появившейся мутацией SARS-CoV-2. Новая версия вируса распространяется быстрее, но в Минздраве не видят поводов для паники.