Лавина накрыла лыжника в Шерегеше

Снежная лавина с головой накрыла лыжника, катающегося вне трасс в Шерегеше, фрирайдера из-под завала смогли откопать его друзья.

Видео опубликовано на YouTube-канале Thomas Miracle. Инцидент произошел на прошлых выходных. Группу фрирайдеров забросили в Шерегеше на нетронутый склон.

На видео показано, как спускается группа. Затем за спиной замыкающего образовывается небольшая лавина. Райдера полностью накрыло снегом, но по счастливой случайности его голова осталась на поверхности. Из-под завала лыжника удалось быстро откопать, не прибегая к помощи спасателей.

«Ситуация еще раз показывает, что лавина может быть где угодно. Ребята молодцы, быстро сработали!» — отметил один из комментаторов.