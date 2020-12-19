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Столкновение с экскаватором под Красноярском лишило жизни трех

Источник:
Sibnet.ru
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Трое человек погибли после столкновения Toyota с экскаватором на обходе Красноярска, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Авария произошла в пятницу вечером на обходе Красноярска в Березовском районе. Водитель автомобиля Toyota Hilux выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с колесным экскаватором.

В результате ДТП мужчина-водитель легкового автомобиля с серьезными травмами был госпитализирован, а трое взрослых пассажиров погибли на месте происшествия. По предварительной информации водитель и пассажиры не использовали ремни безопасности в соответствии с ПДД.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Водителя могут обвинить по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть трех человек). В этом случае ему грозит до семи лет лишения свободы.

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Топ комментариев

лачинов

И кто же у нас рулил в РАО ЕЭС? Не тот ли кто потом нанотехнологии на невиданную высоту поднял?Надеюсь...

Alexander222

красавец...раздробил единую энергосистему на много организаций и все расходы по их содержанию заложил...

fenimor

я думаю, просто надо было воровать поменьше, а работать побольше

лачинов

С какого дуба он рухнул? Платили работающим пенсию.

14377455

А до этого ее не было? Или отдела маловато, надо до управления разрастаться?