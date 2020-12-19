Столкновение с экскаватором под Красноярском лишило жизни трех

Трое человек погибли после столкновения Toyota с экскаватором на обходе Красноярска, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Авария произошла в пятницу вечером на обходе Красноярска в Березовском районе. Водитель автомобиля Toyota Hilux выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с колесным экскаватором.

В результате ДТП мужчина-водитель легкового автомобиля с серьезными травмами был госпитализирован, а трое взрослых пассажиров погибли на месте происшествия. По предварительной информации водитель и пассажиры не использовали ремни безопасности в соответствии с ПДД.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Водителя могут обвинить по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть трех человек). В этом случае ему грозит до семи лет лишения свободы.