США получат гиперзвуковое оружие ARRW

Военно-воздушные силы США получат гиперзвуковые ракеты по программе ARRW в 2021 году, сообщил помощник министра ВВС США по закупкам, технологиям и логистике Уилл Ропер.

Размещать первые гиперзвуковые ракеты планируется на стратегических бомбардировщиках B-52. По словам Ропера, это обеспечит американских военных потенциалом нанесения быстрого удара вне досягаемости средств поражения.

«Технологии прямоточного воздушно-реактивного двигателя и крылатые ракеты позволят нам создавать гиперзвуковые вооружения, которые дешевле и меньше некоторых аналогов», — цитирует представителя ВВС США ТАСС.

Ранее ВВС США рассчитывали, что оба вида разрабатываемых ими гиперзвуковых вооружений — ARRW и HCSW — достигнет начальной боевой готовности в 2022 году. Однако затем было решено отказаться от программы HCSW.

Первые летные испытания гиперзвуковых боевых блоков с системой воздушного запуска ARRW состоялись в США в июне 2019 года. Оружие разрабатывает крупнейшая компания военно-промышленного комплекса США Lockheed Martin.