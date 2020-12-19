Западная вакцина от коронавируса вызвала аллергию

Власти США обеспокоены аллергической реакцией на вакцину от коронавируса компании BioNTech/Pfizer, сообщил представитель Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Питер Маркс

Возможной причиной аллергии пациентов на препарат является химическое вещество полиэтиленгликоль, которое также входит в состав вакцины американской компании Moderna. Отмечается, что на данный момент специалисты изучают случаи аллергической реакции на вакцину.

Так, на Аляске был зафиксирован случай сильной аллергической реакции на вакцину Pfizer. У девушки спустя десять минут после введения препарата развилась острая реакция, хотя в ее анамнезе не сообщалось о склонности к аллергии, передает CNN.

Состояние девушки удалось экстренно стабилизировать, она была госпитализирована. Сейчас ее жизни ничего не угрожает. Разработчики вакцины пообещали тщательно проверить данный инцидент.

Ранее руководство федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний одобрило применение в США вакцины компаний BioNTech/Pfizer в чрезвычайных обстоятельствах.