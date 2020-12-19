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Зрительское голосование изменило историю «Голоса»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Зрители отдали большинство голосов Дмитрию Венгерову из команды Шнурова, в то время как наставник поставил ему самую низкую оценку. Впервые за всю историю шоу мнение жюри и зрителей полностью не совпало.

В полуфинале «Голоса» от каждого наставника выступили по три артиста. Их оценивали и члены жюри, и зрители. Обычно, меньше всего голосов набирает участник, который был спасен наставником в этапе нокаутов. Таким участником в команде Шнурова был Дмитрий Венгеров, которого «выгнал» Валерий Сюткин.

Сергей Шнуров поставил 50 баллов Марии Русаковой, 30 баллов Жану Милимерову, и 20 — Венгерову. Но, когда показали голоса зрителей, все были удивлены. У Русаковой оказалось 14,9%, у Милимерова — 30,8%, а Венгеров стал лидером зрительского голосования, ему достались 54,3%.

В итоге в финал прошел Дмитрий Венгеров и Мария Русакова. А Дмитрий Нагиев резюмировал — впервые в «Голосе» мнение наставника полностью не совпало с мнением жюри.

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