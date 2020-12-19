Обнаружен самый полезный баг Cyberpunk 2077

Самая ожидаемая игра 2020 года Cyberpunk 2077 после выхода оказалась переполнена багами, которые мешают геймерам. Однако одна из обнаруженных ошибок оказалась очень полезной — она позволяет почти мгновенно «прокачать» уличную репутацию.

Автор YouTube-канала DPJ обнаружил полезный баг при прохождении задания «Иду по черте». Чтобы воспользоваться им, от игрока потребуется четкое выполнение специальной инструкции. Последовательность действий приводит к желаемому результату.

Для начала следует устранить всех врагов в торговом центре, где разворачивается миссия. Затем подключиться к фургону, как того требует задача. Сразу после этого появятся новые враги, важно снова уничтожить их всех.

После завершения зачистки нужно сделать ручное сохранение в новом слоте, находясь в вестибюле. Затем следует двигаться к очередному маркеру, где главный герой повстречается с лидером банды.

Противника следует довести до состояния, когда он лишится всех сил и свалится с ног. Далее игроку необходимо сделать еще одно сохранение и только после этого убить босса. Теперь остается еще раз сохраниться и загрузить последний файл сохранения.

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Если все сделано правильно, босс снова окажется без сознания на полу. Его можно убивать и «возрождать» бесконечно с помощью постоянных сохранений и последовательной загрузки. Буквально за несколько минут таким способом игрок может поднять уровень своей репутации до максимума.