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Прокуратура потребовала запрета популярного аниме

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из аниме «Эльфийская песнь»

Прокуратура Санкт-Петербурга подала иски в Колпинский районный суд с требованием запретить в России несколько популярных аниме, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в своем Telegram-канале.

Заявление подано на сериал «Тетрадь смерти», который считается одним из самых популярных аниме в мире. Также прокуратура просит запретить аниме «Наруто», «Межвидовые рецензенты», «Токийский Террор» и «Эльфийская песнь».

По версии прокуроров, в попавшем в запретительный список японском аниме содержатся жестокие сцены, нетрадиционные сексуальные отношения, а также физическое и психическое насилие.

Всего Колпинский суд зарегистрировал пять исков с 49 ссылками, отмечается в сообщении. В список также попала композиция рэпера Моргенштерна «Я съел деда». Теперь судьям предстоит ознакомиться со всеми произведениями, чтобы вынести свое решение.

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лачинов

И кто же у нас рулил в РАО ЕЭС? Не тот ли кто потом нанотехнологии на невиданную высоту поднял?Надеюсь...

Alexander222

красавец...раздробил единую энергосистему на много организаций и все расходы по их содержанию заложил...

fenimor

я думаю, просто надо было воровать поменьше, а работать побольше

Юра121032

Неправда, во времена СССР пенсию работающим платили!!!Если наш президент в прямом эфире врет, то что...

fiopan

Молодцы, нобелевскую премию получат. От герпеса ещё сделайте, замучал в корень, 15 лет мучаюсь.