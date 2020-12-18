Прокуратура потребовала запрета популярного аниме

Прокуратура Санкт-Петербурга подала иски в Колпинский районный суд с требованием запретить в России несколько популярных аниме, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в своем Telegram-канале.

Заявление подано на сериал «Тетрадь смерти», который считается одним из самых популярных аниме в мире. Также прокуратура просит запретить аниме «Наруто», «Межвидовые рецензенты», «Токийский Террор» и «Эльфийская песнь».

По версии прокуроров, в попавшем в запретительный список японском аниме содержатся жестокие сцены, нетрадиционные сексуальные отношения, а также физическое и психическое насилие.

Всего Колпинский суд зарегистрировал пять исков с 49 ссылками, отмечается в сообщении. В список также попала композиция рэпера Моргенштерна «Я съел деда». Теперь судьям предстоит ознакомиться со всеми произведениями, чтобы вынести свое решение.