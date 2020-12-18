ТНТ закрыл телевизионное шоу «Дом-2»

Телевизионное шоу «Дом-2» закрывается, сообщает пресс-служба ТНТ. Телеканал покажет 30 декабря «большой двухчасовой финал».

«Чтобы оставаться конкурентоспособными, необходимо еще больше сфокусироваться на том, что составляет суть бренда ТНТ, на том, что мы делаем лучше других. Это две вещи — самые популярные в стране: сериалы и юмор. Все остальное должно уйти», — пояснил директор ТНТ Роман Петренко.

«Дом-2» выходил в эфир с мая 2004 года, это самое продолжительное реалити-шоу в истории российского телевидения. За все время существования программы в ней появились несколько тысяч участников.

Некоторые звезды «Дома-2» в дальнейшем запустили успешные карьеры в шоу-бизнесе. Среди них — Ольга Бузова, Алена Водонаева, Виктория Боня. Предполагается, что в дальнейшем вместо проекта на телеканале будет выходить линейка из пяти программ в жанре стендапа.