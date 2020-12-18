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ТНТ закрыл телевизионное шоу «Дом-2»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © dom2.ru

Телевизионное шоу «Дом-2» закрывается, сообщает пресс-служба ТНТ. Телеканал покажет 30 декабря «большой двухчасовой финал».

«Чтобы оставаться конкурентоспособными, необходимо еще больше сфокусироваться на том, что составляет суть бренда ТНТ, на том, что мы делаем лучше других. Это две вещи — самые популярные в стране: сериалы и юмор. Все остальное должно уйти», — пояснил директор ТНТ Роман Петренко.

«Дом-2» выходил в эфир с мая 2004 года, это самое продолжительное реалити-шоу в истории российского телевидения. За все время существования программы в ней появились несколько тысяч участников.

Некоторые звезды «Дома-2» в дальнейшем запустили успешные карьеры в шоу-бизнесе. Среди них — Ольга Бузова, Алена Водонаева, Виктория Боня. Предполагается, что в дальнейшем вместо проекта на телеканале будет выходить линейка из пяти программ в жанре стендапа.

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Топ комментариев

лачинов

И кто же у нас рулил в РАО ЕЭС? Не тот ли кто потом нанотехнологии на невиданную высоту поднял?Надеюсь...

Alexander222

красавец...раздробил единую энергосистему на много организаций и все расходы по их содержанию заложил...

fenimor

я думаю, просто надо было воровать поменьше, а работать побольше

Юра121032

Неправда, во времена СССР пенсию работающим платили!!!Если наш президент в прямом эфире врет, то что...

fiopan

Молодцы, нобелевскую премию получат. От герпеса ещё сделайте, замучал в корень, 15 лет мучаюсь.