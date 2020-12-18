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Песков опроверг существование бункера Путина

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Никакого специального бункера для президента России Владимира Путина нет, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Это те самые анонимы, которым главное что-то нехорошее говорить, придумывают какие-то небылицы. Никаких бункеров нет. Такой активный глава государства, как Путин, не может сидеть ни в каком бункере», — сказал Песков в эфире радио «Комсомольская правда».

Ранее Песков сообщил, что Путин сейчас живет и работает в своей резиденции в Ново-Огарево. Он также периодически приезжает в Кремль и ездит в командировки. В резиденции проживают врачи и эпидемиологи.

Издание «Проект» написало материал, в котором утверждало, что на даче «Бочаров Ручей» в Сочи построили копию подмосковного кабинета Путина. Авторы расследования утверждают, что президент находится на черноморском побережье как минимум с конца лета.

Так, 2 ноября Путин из своего кабинета общался по видеосвязи со школьниками. Согласно сайту Кремля, президент был в Ново-Огарево. При этом обеспечивающие работу президента сотрудники в тот день находились в Сочи.

На следующий день самолет специального летного отряда «Россия» с номером RSD 143, на котором летает Путин, вылетел в Петербург из Сочи. Однако согласно сайту Кремля, все предшествующие дни президент работал в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево.

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Топ комментариев

лачинов

И кто же у нас рулил в РАО ЕЭС? Не тот ли кто потом нанотехнологии на невиданную высоту поднял?Надеюсь...

Alexander222

красавец...раздробил единую энергосистему на много организаций и все расходы по их содержанию заложил...

fenimor

я думаю, просто надо было воровать поменьше, а работать побольше

Юра121032

Неправда, во времена СССР пенсию работающим платили!!!Если наш президент в прямом эфире врет, то что...

fiopan

Молодцы, нобелевскую премию получат. От герпеса ещё сделайте, замучал в корень, 15 лет мучаюсь.