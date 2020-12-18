Песков опроверг существование бункера Путина

Никакого специального бункера для президента России Владимира Путина нет, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Это те самые анонимы, которым главное что-то нехорошее говорить, придумывают какие-то небылицы. Никаких бункеров нет. Такой активный глава государства, как Путин, не может сидеть ни в каком бункере», — сказал Песков в эфире радио «Комсомольская правда».

Ранее Песков сообщил, что Путин сейчас живет и работает в своей резиденции в Ново-Огарево. Он также периодически приезжает в Кремль и ездит в командировки. В резиденции проживают врачи и эпидемиологи.

Издание «Проект» написало материал, в котором утверждало, что на даче «Бочаров Ручей» в Сочи построили копию подмосковного кабинета Путина. Авторы расследования утверждают, что президент находится на черноморском побережье как минимум с конца лета.

Так, 2 ноября Путин из своего кабинета общался по видеосвязи со школьниками. Согласно сайту Кремля, президент был в Ново-Огарево. При этом обеспечивающие работу президента сотрудники в тот день находились в Сочи.

На следующий день самолет специального летного отряда «Россия» с номером RSD 143, на котором летает Путин, вылетел в Петербург из Сочи. Однако согласно сайту Кремля, все предшествующие дни президент работал в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево.