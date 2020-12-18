Навального допросила немецкая полиция

Следователи берлинской прокуратуры допросили российского оппозиционера Алексея Навального, сообщил представитель Министерства юстиции Германии Мариус Лебер.

Навального допросили в качестве свидетеля в рамках запроса о правовой помощи с российской стороны, уточнил Лебер. При этом при допросе не присутствовали российские следователи, так как оппозиционер выступил против присутствия представителей России.

Официальный представитель Минюста Германии при этом заявил, что «допрос не означает удовлетворение одного или нескольких запросов о правовой помощи» со стороны России. Такое решение будет принято позднее, добавил Лебер.

Ранее Навальный в своем аккаунте в Facebook сообщил, что немецкая прокуратура допрашивала его по запросу российской стороны. «Вот, у них попросили меня допросить и прислали вопросы. Мне эти вопросы задали, записали ответы и отправят в Москву», — уточнил он.

Инцидент с Навальным произошел 20 августа этого года. Состояние оппозиционера резко ухудшилось во время перелета из Томска в Москву, он был доставлен в омскую больницу. 22 августа Навального перевезли в Германию.

Немецкие специалисты сообщили, что Навального отравили боевым химическим веществом «Новичок». Более 50 стран мира потребовали от России провести расследование, однако Москва отказывается это делать без получения результатов, подтверждающих факт отравления политика.