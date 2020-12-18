НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Навального допросила немецкая полиция

Источник:
ТАСС
264 3
Фото: © Sibnet.ru

Следователи берлинской прокуратуры допросили российского оппозиционера Алексея Навального, сообщил представитель Министерства юстиции Германии Мариус Лебер.

Навального допросили в качестве свидетеля в рамках запроса о правовой помощи с российской стороны, уточнил Лебер. При этом при допросе не присутствовали российские следователи, так как оппозиционер выступил против присутствия представителей России.

Официальный представитель Минюста Германии при этом заявил, что «допрос не означает удовлетворение одного или нескольких запросов о правовой помощи» со стороны России. Такое решение будет принято позднее, добавил Лебер.

Ранее Навальный в своем аккаунте в Facebook сообщил, что немецкая прокуратура допрашивала его по запросу российской стороны. «Вот, у них попросили меня допросить и прислали вопросы. Мне эти вопросы задали, записали ответы и отправят в Москву», — уточнил он.

Инцидент с Навальным произошел 20 августа этого года. Состояние оппозиционера резко ухудшилось во время перелета из Томска в Москву, он был доставлен в омскую больницу. 22 августа Навального перевезли в Германию.

Немецкие специалисты сообщили, что Навального отравили боевым химическим веществом «Новичок». Более 50 стран мира потребовали от России провести расследование, однако Москва отказывается это делать без получения результатов, подтверждающих факт отравления политика.

Тема: Отравление Алексея Навального
Омича наказали за пикет против нового главы Минздрава
Томские депутаты потребовали расследовать отравление Навального
Путин указал, что стоит за отравлением Навального
Навальный объявил имена своих «отравителей»
смотреть все
ЧП #Громкое дело
КАРТИНА ДНЯ
•
Алиев предостерег Армению от пересмотра перемирия
•
Навального допросила немецкая полиция
•
Деньги от Путина на детей придут автоматически
•
МВД создаст в России киберполицию
Подробности
•
Про мат, интим и Навального: самые яркие цитаты Путина
•
Хуже не будет: как ставят прививки от коронавируса
•
Новогодняя онлайн-игра стартовала на Sibnet.ru
•
Новогодние миллиарды: можно ли доверять «Русскому лото»?
Как это работает
•
Онлайн-школа: учимся с «Ростелеком Лицей»
•
Wink: больше, чем онлайн-кинотеатр
•
Дышать здоровьем: как улучшить воздух в квартире
•
Новогодний цитрус: какие мандарины вкуснее?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Локоть предложил спортсменам выступать под флагом СССР
Сибирь 18.12.2020 17:40
Штормовое предупреждение объявили в Хакасии
Сибирь 18.12.2020 17:28
«Вектор» заявил об эффективности вакцины от ВИЧ
Сибирь 18.12.2020 17:18
Женщина с двумя детьми погибла в пожаре в Красноярском крае
Сибирь 18.12.2020 17:08
Самое популярное
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
18012
Новогодняя онлайн-игра стартовала на Sibnet.ru
17960
Ростех показал видео первого полета МС-21 с российским двигателем
11689
Фигура спортсменки из Тувы покорила жюри турнира Шварценеггера
2746
Обсуждение (3)
КАРТИНА ДНЯ
•
Алиев предостерег Армению от пересмотра перемирия
•
Навального допросила немецкая полиция
•
Деньги от Путина на детей придут автоматически
•
МВД создаст в России киберполицию
Как это работает
•
Онлайн-школа: учимся с «Ростелеком Лицей»
•
Wink: больше, чем онлайн-кинотеатр
•
Дышать здоровьем: как улучшить воздух в квартире
•
Новогодний цитрус: какие мандарины вкуснее?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
•
Если не работает Личный кабинет: проблемы и решения
•
Онлайн-школа: учимся с «Ростелеком Лицей»
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Ростелеком для геймеров: облачные игры и тарифы
•
Как выбрать провайдера: оптика, бонусы и соседи
Мультимедиа
•
«Она летает, черт возьми!!!». Кадры пуска ракеты «Ангара-А5»
•
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
•
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
•
Под парусом по льду Обского моря. ФОТО
•
Штрих-код: как проверить производителя
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Кремль прокомментировал «повторную попытку отравления» Навального
28
США не отменят санкции против «Северного потока-2»
26
Испытания «Булавы» вызвали панику на ядерной базе США
24
Чубайс указал на провал России в электроэнергетике
23
Путин объяснил отравление Навального
22