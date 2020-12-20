Как получить бесплатный премиум в World of Tanks

Для комфортной игры в танковый симулятор World of Tanks от компании Wargaming требуется платный премиум-аккаунт. Есть способ получить его бесплатно — премиум-аккаунт, как и еще ряд привилегий, входят в состав геймерского интернет-тарифа «Игровой» от Ростелекома.

Тариф «Игровой» разработан специально для геймеров, его основная особенность — высокоскоростной интернет в 200 Мбит с оптимизированным подключением к игровым серверам, а также уникальные бонусы для популярных онлайн-игр.

Абоненты «Игрового» на время пользования тарифом бесплатно получают бесконечный премиум-аккаунт. Он открывает возможность ускоренного обучения экипажа, существенно увеличивает начисления кредитов и бонусов, которые нужны для прокачки.

Кроме этого, каждому «танкисту» на тарифе полагается эксклюзивный советский танк Т-44-100 с обученным экипажем и уникальным камуфляжем. Чтобы активировать бонусы, нужно зайти в личный кабинет на сайте Ростелекома и выбрать опцию «Игры Wargaming».

«Игровой» отличается от обычного тарифа приоритизацией игрового трафика — все пользователи имеют прямое подключение к серверам Wargaming, что минимизирует такой важный для онлайн-игр показатель, как пинг (время запроса). В результате выстрелы становятся точнее, реакция улучшается.

Прямо сейчас для действующих и новых абонентов тарифа «Игровой» есть возможность получить бесплатный месяц. Промокоды на активацию скидки в 100% за пользование тарифом разыгрываются в новогодней онлайн-игре на Sibnet.ru. Участнику достаточно набрать баллы за ответы на вопросы, а затем обменять их на нужный подарок в игровом магазине.