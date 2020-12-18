«Яндекс» представил три слова 2020 года

«Карантин», «пропуск» и «Конституция» стали главными словами 2020 года по версии поисковых запросов компании «Яндекс».

Слова года — нарицательные существительные, которые в данный год встречались в запросах минимум в три раза чаще, чем в предыдущем.

Также «Яндекс» напомнил, какие слова были популярными в последние 10 лет. Например, в 2011 году это были «планшет», «купон» и «дефолт», в 2015 — «тверк», «кек» и «слипоны», в 2019 году — «рецессия», «постирония» и «люстрация».

Слова года — популярный жанр у составителей словарей. Мы тоже решили в него поиграть: смотрите наш топ главных слов уходящего десятилетия. pic.twitter.com/ieqdj60RBO — Яндекс (@yandex) December 18, 2020

Словарь Collins назвал «локдаун» словом 2020 года. Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина выбрал словами года «самоизоляцию» и «обнуление». Оксфордский словарь не смог выбрать одно слово и составил список наиболее часто упоминаемых в этом году. В него вошли «лесные пожары», «импичмент», «коронавирус» и «COVID-19», «локдаун», «белорусский» и другие. Составители американского толкового словаря Merriam-Webster назвали словом 2020 г. существительное «pandemic» («пандемия»).