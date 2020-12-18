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«Яндекс» представил три слова 2020 года

Источник:
Sibnet.ru
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«Карантин», «пропуск» и «Конституция» стали главными словами 2020 года по версии поисковых запросов компании «Яндекс».

Слова года — нарицательные существительные, которые в данный год встречались в запросах минимум в три раза чаще, чем в предыдущем.

Также «Яндекс» напомнил, какие слова были популярными в последние 10 лет. Например, в 2011 году это были «планшет», «купон» и «дефолт», в 2015 — «тверк», «кек» и «слипоны», в 2019 году — «рецессия», «постирония» и «люстрация».

Словарь Collins назвал «локдаун» словом 2020 года. Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина выбрал словами года «самоизоляцию» и «обнуление». Оксфордский словарь не смог выбрать одно слово и составил список наиболее часто упоминаемых в этом году. В него вошли «лесные пожары», «импичмент», «коронавирус» и «COVID-19», «локдаун», «белорусский» и другие. Составители американского толкового словаря Merriam-Webster назвали словом 2020 г. существительное «pandemic» («пандемия»).

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Топ комментариев

лачинов

И кто же у нас рулил в РАО ЕЭС? Не тот ли кто потом нанотехнологии на невиданную высоту поднял?Надеюсь...

Alexander222

красавец...раздробил единую энергосистему на много организаций и все расходы по их содержанию заложил...

14377455

Правильно! А что там за Уралом, у них там кедрового масла завались, с алтайским медом! Зачем им другое...

Drronum

А так , главное что бы европейская часть хорошо жила...а остальное это уже не Россия, а так- придаток...

лачинов

Автора этого распределения нужно привлечь за сепаратизм. Иначе как разделом территории страны на "белые"...