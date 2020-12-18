Штормовое предупреждение объявили в Хакасии

Сильный ветер до 25 метров в секунду будет дуть в Хакасии в субботу, это может привести к повреждениям линий электропередач и ДТП, сообщает правительство региона.

Согласно информации Хакасского гидрометцентра, в течение суток 19 декабря по Республике ожидается очень сильный юго-западный ветер с порывами до 25 метров в секунду, в горах до 30 метров в секунду. Температура воздуха при этом составит 3-8 градусов мороза.

Ожидаемая непогода способна нарушить работу жилищно-коммунального хозяйства, объектов энергетики и связи, грозит повреждением крыш, увеличением случаев травматизма среди людей, нарушением работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, увеличением количества ДТП.