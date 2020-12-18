НАВЕРХ

Штормовое предупреждение объявили в Хакасии

Источник:
Sibnet.ru
104 0
Фото: © Sibnet.ru

Сильный ветер до 25 метров в секунду будет дуть в Хакасии в субботу, это может привести к повреждениям линий электропередач и ДТП, сообщает правительство региона.

Согласно информации Хакасского гидрометцентра, в течение суток 19 декабря по Республике ожидается очень сильный юго-западный ветер с порывами до 25 метров в секунду, в горах до 30 метров в секунду. Температура воздуха при этом составит 3-8 градусов мороза.

Ожидаемая непогода способна нарушить работу жилищно-коммунального хозяйства, объектов энергетики и связи, грозит повреждением крыш, увеличением случаев травматизма среди людей, нарушением работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, увеличением количества ДТП.

Еще по теме
Морозы придут в Новосибирскую область
Названы три причины загрязнения воздуха в  Новосибирске
Президент указал на ответственность «Норникеля» за аварию на ТЭЦ
Путин назвал ответственных за экологические беды «Усольехимпрома»
смотреть все
Хакасия #Гео
КАРТИНА ДНЯ
•
Алиев предостерег Армению от пересмотра перемирия
•
Деньги от Путина на детей придут автоматически
•
Россия перебросила на Чукотку истребители для контроля Арктики
•
«Вектор» заявил об эффективности вакцины от ВИЧ
Подробности
•
Про мат, интим и Навального: самые яркие цитаты Путина
•
Хуже не будет: как ставят прививки от коронавируса
•
Новогодняя онлайн-игра стартовала на Sibnet.ru
•
Новогодние миллиарды: можно ли доверять «Русскому лото»?
Как это работает
•
Онлайн-школа: учимся с «Ростелеком Лицей»
•
Wink: больше, чем онлайн-кинотеатр
•
Дышать здоровьем: как улучшить воздух в квартире
•
Новогодний цитрус: какие мандарины вкуснее?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Локоть предложил спортсменам выступать под флагом СССР
Сибирь 18.12.2020 17:40
Штормовое предупреждение объявили в Хакасии
Сибирь 18.12.2020 17:28
«Вектор» заявил об эффективности вакцины от ВИЧ
Сибирь 18.12.2020 17:18
Женщина с двумя детьми погибла в пожаре в Красноярском крае
Сибирь 18.12.2020 17:08
Самое популярное
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
16510
Новогодняя онлайн-игра стартовала на Sibnet.ru
16408
Ростех показал видео первого полета МС-21 с российским двигателем
11660
Кавер-версии на песни «Арии» в исполнении Rammstein, Слота и Solemnity
3251
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Алиев предостерег Армению от пересмотра перемирия
•
Деньги от Путина на детей придут автоматически
•
Россия перебросила на Чукотку истребители для контроля Арктики
•
«Вектор» заявил об эффективности вакцины от ВИЧ
Как это работает
•
Онлайн-школа: учимся с «Ростелеком Лицей»
•
Wink: больше, чем онлайн-кинотеатр
•
Дышать здоровьем: как улучшить воздух в квартире
•
Новогодний цитрус: какие мандарины вкуснее?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
•
Если не работает Личный кабинет: проблемы и решения
•
Онлайн-школа: учимся с «Ростелеком Лицей»
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Ростелеком для геймеров: облачные игры и тарифы
•
Как выбрать провайдера: оптика, бонусы и соседи
Мультимедиа
•
«Она летает, черт возьми!!!». Кадры пуска ракеты «Ангара-А5»
•
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
•
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
•
Под парусом по льду Обского моря. ФОТО
•
Штрих-код: как проверить производителя
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Топ комментариев

14377455

Правильно! А что там за Уралом, у них там кедрового масла завались, с алтайским медом! Зачем им другое...

Drronum

А так , главное что бы европейская часть хорошо жила...а остальное это уже не Россия, а так- придаток...

лачинов

И кто же у нас рулил в РАО ЕЭС? Не тот ли кто потом нанотехнологии на невиданную высоту поднял?Надеюсь...

Alexander222

красавец...раздробил единую энергосистему на много организаций и все расходы по их содержанию заложил...

Drronum

Уральские горы видимо дальше не пропускают заморозку))))