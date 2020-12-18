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«Вектор» заявил об эффективности российской вакцины от ВИЧ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Вакцина от ВИЧ, разработанная в новосибирском центре «Вектор», способна вырабатывать антитела к вирусу, что подтвердилось в ходе первой фазы клинических испытаний у 100% добровольцев, сообщило учреждение.

«ВИЧ-специфические антитела и цитотоксические Т-лимфоциты после двукратной вакцинации были зафиксированы у 100% добровольцев, антитела, нейтрализующие ВИЧ-псевдовирусы — у 80%», — цитирует «Интерфакс» «Вектор».

Первая фаза клинических исследований вакцины «КомбиВИЧвак» проводилась в 2011 году, они подтвердили, что «вакцина является безопасной, не вызывает побочных эффектов и индуцирует ВИЧ-специфический гуморальный и клеточный ответ».

Сейчас в центре разработан совершенствованный вариант вакцины — «КомбиВИЧвак-Ново». Активность антител в новом варианте вакцины в десять раз выше, чем в исходном.

Вакцина «Вектора» — полиэптопная, то есть содержит небольшие фрагменты основных вирусных белков, которые являются высоко консервативными для трех субтипов ВИЧ-1 (А, В и С). Это значит, что в ней нет структур вируса, которые могут стать факторами патогенности или стимулировать развитие аутоиммуных реакций. 

Для завершения разработки вакцины «КомбиВИЧвак» необходимо проведение клинических исследований, регистрация вакцины в Российской Федерации.

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