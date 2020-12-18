Женщина с двумя детьми погибла в пожаре в Красноярском крае

Женщина и ее четырехлетние сын и дочь погибли во время пожара в доме в Красноярском крае, сообщает СУ СК РФ по региону.

Пожар случился в 13.00 в селе Талое. Загорелась одна из квартир двухквартирного жилого дома и пристроенная к нему котельная. В квартире нашли тела 32-летней женщины и четырехлетних сына и дочери. Глава семьи в момент трагедии был на работе, а двое старших детей в школе.

«Следствие наряду с другими рассматривает версию о возгорании дома в результате неосторожного обращения с огнем», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). За это грозит лишение свободы на срок до четырех лет.