Wink дарит 30 тысяч бесплатных фильмов и сериалов

Смотреть фильмы, сериалы и ТВ-каналы в видеосервисе Wink можно бесплатно целый месяц, подключив специальный пакет «Новогодний».

В пакете «Новогодний» 30 тысяч фильмов и сериалов. Туда вошли новинки и хиты кинематографа. Комедии, детективы, мелодрамы, криминал и многое другое. Кроме фильмов и сериалов в пакете доступны 120 ТВ-каналов.

Чтобы подключить «Новогодний», нужно открыть сайт wink.rt.ru на компьютере или установить приложение на телевизор или смартфон. Зарегистрироваться по номеру телефона и активировать специальный промокод.

В декабре такой промокод можно получить в новогодней онлайн-игре на Sibnet.ru. Достаточно заработать баллы за верный ответ на вопрос и обменять их на промокод в игровом магазине.

После активации промокода в Wink станет доступным пакет «Новогодний». Его можно будет смотреть на пяти разных устройствах, если привязать их к одному номеру телефона (на смартфоне, ПК, на телевизоре и т.д.). Подписка сама отключится через 30 дней.