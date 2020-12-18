Омича наказали за пикет против нового главы Минздрава

Суд в Омске оштрафовал на 10 тысяч рублей активиста, вышедшего на улицу с плакатом против назначения новым главой Минздрава Александра Мураховского.

Бывший главврач омской больницы скорой помощи, где лечили Алексея Навального, Александр Мураховский возглавил Минздрав региона после того как отправили в отставку министра здравоохранения Ирину Солдатову из-за скандала с машинами скорой помощи. Назначение не устроило сторонников Навального, в ноябре они устроили пикет.

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В пятницу активисты сообщили в соцсетях, что судья Центрального суда Георгий Щеглаков постановил оштрафовать одного из участников Евгения Рудковского на 10 тысяч рублей за одиночный пикет по статье «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

«Власть и подконтрольные суды хотят полностью убрать протестующих с улиц, и неважно, многотысячный ли это митинг или одиночный пикет. Но у них ничего получится! Мы будем обжаловать абсурдное решение Щеглакова в апелляционной инстанции, хотя и надежды на российское правосудие совсем не осталось, и справедливости придется добиваться в ЕСПЧ», – написали активисты.

Навальный попал в омскую больницу 20 августа в состоянии комы, когда ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. В Омске за жизнь оппозиционера боролись двое суток, после чего близкие Навального настояли на его транспортировке в Берлин.