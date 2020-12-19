Кто победит в 21-й «Битве экстрасенсов»?

Очередной сезон мистического проекта «Битва экстрасенсов» подходит к концу. В финале остались четыре участника: Максим Рапопорт, Максим Фёдоров, Олег Шепс и Марьяна Романова. Силы финалистов почти равны, но главную роль сыграют зрительские симпатии. Кто из колдунов больше всех понравился публике и заберет главный приз «синюю руку»?

Эмпат Максим Рапопорт

Московский эзотерик предпочитает, чтобы его называли не магом или колдуном, а практиком, работающим с психикой. Его метод – эмпатия. Рапопорт жалуется, что чувствует эмоции других людей настолько остро, что вынужден даже носить узелки на запястье, привязывая ими себя к себе, чтобы не погружаться в окружающих, не читать их мысли, и не испытывать их боль.

Участник «Битвы» с детства страдал лунатизмом и ощущал себя особенным. В молодости Максим сделал успешную карьеру стилиста и даже был ведущим нескольких программ на ТВ, но шесть лет назад оборвал все медийные связи и занялся поисками смысла.

С тех пор он ведет затворнический образ жизни, покидая дом в основном ради мистических практик. Помимо медитаций, голодания и випассаны, Максим Рапопорт практикует аскезу и целибат, и уже шесть лет не вступал в сексуальные связи, потому что хочет найти свою вторую половинку из прошлых реинкарнаций. Участие в «Битве» для него — первый шаг из самоизоляции.

Шаман Максим Фёдоров

Шаман из Владивостока интересовался паранормальными явлениями с молодости, когда начал посещать появившиеся в перестройку собрания городских экстрасенсов.

Он получил медицинское образование, много лет занимался телесно-ориентированной психологией и гипнозом, но не видел в этих науках никакой связи с магией, пока ему во сне не явился классик гипноза Эриксон, посоветовавший доктору практиковать не гипноз, а самого себя.

На следующий день, услышав в магазине звук ритуального бубна, Максим ощутил, что шаманизм может помочь ему ответить на те вопросы, в которых медицина бессильна. По словам Максима, выпрямляя позвоночник человека, и простукивая его бубном, он помогает ему вернуть утраченный баланс и найти собственную судьбу, чтобы жить своей, а не чужой жизнью.

Ведьма Марьяна Романова

Марьяна Романова — известная писательница, автор успешного романа «Мертвые из Верхнего Лога» и других хорроров из жизни российской глубинки. К тому же она много лет практикующий эзотерик, очень известная в кругах экстрасенсов.

Все началось когда, пролежав после неудачного падения год в больнице со сломанным позвоночником, она начала всерьез практиковать магию, собирая древние ритуалы по заброшенным деревням, где и происходит действие ее романов.

Романова уверена, что именно удачно проведенной колдовской церемонии во многом обязана успехом своих книг. В эзотерических кругах ее считают экспертом по Алистеру Кроули и средневековой алхимии, а на «Битве» она колдует своим изобретением – черной водой, которую готовит сама из толченой сажи, болотных трав и секретных ингредиентов.

Медиум Олег Шепс

Олег Шепс — родной брат победителя 14-го сезона «Битвы экстрасенсов». Поэтому, когда младший Шепс появился в проекте, от него заранее ждали чудес.

Впервые Олег увидел неживую сущность в четырехлетнем возрасте под своей детской кроваткой, но больше испугался не ее самой, а реакции брата, по которой понял, что увиденное им видение было реальным.

Брат и мама всю жизнь оберегали Олега, не хотели, чтобы он занимался экстрасенсорикой, и не разрешали ему афишировать свои способности, опасаясь, что плата за дар окажется слишком высока. Несмотря на сопротивление родных, Олег Шепс решился пойти на «Битву», чтобы помочь героям программы, и доказать собственной семье, что вправе сам решать свою судьбу.

Прогноз на победу

Все финалисты во время «Битвы экстрасенсов» побывали в белом конверте. Это значит, что их признавали самыми сильными во время тех или иных испытаний.

Особо на старте шоу выделился Максим Фёдоров. Он показал лучший результат за всю историю шоу по поиску человека в багажнике. Шаман прошел традиционное испытание, но способности участника решили перепроверить и в багажники спрятали четырех человек, что было впервые на «Битве». Фёдоров справился. Ранее этот рекорд принадлежал победителю 18-й «Битвы» Константину Гецати.

Другим фаворитом проекта стал Олег Шепс. Его фотография чаще других была в белом конверте, а наблюдатели на испытаниях почти всегда были поражены его способностями. Олег, как и Александр Шепс, передавал послания от духов умерших.

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Марьяна Романова и Максим Рапопорт тоже не отставали от соперников. Их способности подтверждались одобрением наблюдателей. Многие герои выпусков просили экстрасенсов о личной беседе, а после этого говорили, что им очень помогли силы магов.

Традиционно в «Битве» побеждает любимчик публики. За 20 сезонов уже сложился определенный типаж победителя. Это красавчик-мужчина, которого чаще других признают лучшим в определенных испытаниях.

Очевидно, что зрителям больше всего полюбился Олег Шепс. Медиум не только блестяще проявил свои способности, но и был заподозрен в романтических отношениях с ведьмой Ириной Игнатенко, которая покинула проект перед самым финалом. Любовные истории может только увеличить число голосов за Шепса.

На втором месте, вероятно, окажутся Максим Федоров или Марьяна Романова. Эти персонажи тоже прекрасно проявляли себя на испытаниях. Также женщины в шоу обычно занимают второе или третье место. А Максиму Рапопорту скорее всего «светит» только четвертое место. Самый чуткий герой «Битвы» и так попал в проект уже довеском.

Имена победителей объявят в воскресенье, 20 декабря, на церемонии в Москве. Но официально в телеэфире финал состоится только 26 декабря.