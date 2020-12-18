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Россия перебросила на Чукотку истребители для контроля Арктики

Источник:
«Красная звезда»
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Фото: Fedor Leukhin / CC BY-SA 2.0

Истребители-перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31 размещены в Анадыре (Чукотка) для боевого дежурства в Арктике, сообщил командующий Тихоокеанским флотом РФ адмирал Сергей Авакянц.

«С 1 декабря на боевое дежурство в Арктике заступили группы самолетов МиГ-31 морской авиации флота. Мы четко понимаем значимость этого региона для России и именно поэтому на аэродроме в Анадыре развернута соответствующая инфраструктура, которая позволит нашим силам нести непрерывное дежурство по противовоздушной обороне», – сказал Авакянц в интервью «Красной звезде».

Анадырь — город на крайнем северо-востоке России, административный центр Чукотского автономного округа. Чукотка на востоке имеет морскую границу с США.

МиГ-31 — сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия, предназначен для длительного патрулирования и борьбы с высотными разведывательными самолетами, стратегическими бомбардировщиками и низколетящими целями. Самолет способен одновременно поражать шесть и сопровождать до 10 воздушных целей.

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