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Офшорный вертолет Улан‑Удэнского завода презентуют в 2021 году

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Минпромторг РФ

Новейший офшорный вертолет Ми-171АЗ, собранный на Улан-Удэнском авиационном заводе, презентуют в 2021 году на авиасалоне МАКС, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Сборка первого офшорного вертолета Ми-171АЗВ началась в ноябре 2019 года. Винтокрылая машина нужна для работы в суровых климатических условиях Арктики, для перевозки пассажиров и грузов на морские нефтяные платформы, то есть для офшорных операций.

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Вертолет Ми-171АЗ спроектирован «в цифре», что позволяет с высокой точностью собрать в единое целое агрегаты, изготовленные на разных заводах за сотни и тысячи километров друг от друга.

Машина будет соответствовать требованиям IOGP для перевозки пассажиров на морские платформы. Его разрабатывали в сотрудничестве с компаниями нефтегазового сектора, работающими на шельфе.

Самые востребованные вертолеты для офшорных работ — вертолеты «Ми». Их используют еще с советских времен. Но у старых вертолетов большой расход топлива. Ми-171АЗ более экономичен, его максимальный взлетный весь достигает 13 тонн, а дальность полета — 1 тысяча километров.

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