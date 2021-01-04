Краснокнижным аргали откроют границу с Монголией

«Коридоры» в пограничных ограждениях между Тувой и Монголией из колючей проволоки откроют для краснокнижных аргали в 2021 году, сообщает Минприроды РФ.

Аргали (алтайский горный баран) занесены в Красную книгу РФ и совершают сезонные перемещения между Тувой и Монголией. Но животные гибнут, запутавшись в проволоке пограничных ограждений.

С 2021 года будут открывать «коридоры» в инженерных сооружениях – ограждениях из колючей проволоки. Всего было предложено открыть семь путей миграции, на которых будут установлены средства видео- и фотофиксации для отслеживания передвижения краснокнижных животных.