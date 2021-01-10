Политехник из Сибири разработала обувь-конструктор

Политехник из Томска Регина Крайняя разработала обувь-конструктор для детей, проект занял второе место в российском этапе конкурса Lexus Design Award 2021, сообщила пресс-служба ТПУ.

Обувь, которую ребенок может собрать сам, призвана привлечь внимание детей к проектированию. Для прототипа обуви были использованы доступные материалы с различными тактильными свойствами: пищевой силикон и ЭВА. Они позволяют получать сложные формы в ярких цветах. Но оба материала синтетические, поэтому в перспективе производство конструкторов создало бы большое количество мусора, не поддающегося переработке.

«Чтобы сделать конструктор более экологичным, в будущем мы планируем изготавливать его из вторичных материалов и материалов на биооснове, которые бы были безопасны для производства детских товаров и практичны в эксплуатации», – рассказала Крайняя.

Выпускница томского вуза после его окончания прошла обучение в Японии, именно там она работает сейчас и реализует свой проект.