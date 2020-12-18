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Деньги от Путина на детей придут автоматически

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru
Семьям с детьми до семи включительно автоматически перечислят новогодние выплаты, если они уже получали их летом, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

Деньги выплатят по принципу «социального казначейства»: за ними не надо никуда обращаться, поскольку ПФР оформит и отправит средства на основе принятых весной и летом решений о выплатах на детей, уточнили РИА Новости в пресс-службе

Те, кто ранее в этом году не оформлял пособие на ребенка до трех лет или единовременную выплату на ребенка от трех до 16 лет, могут до 1 апреля подать заявки на портале Госуслуг либо в клиентских службах Пенсионного фонда.

Заявление понадобится только в том случае, если ребенок в семье появился после 1 июля либо родители не обращались ни за одной из выплат на детей, предоставлявшихся Пенсионным фондом в течение года. Родителям необходимо указать в заявлении реквизиты банковского счета, на который будут перечислены средства.

Заявление также понадобится, если у родителей, которые уже получали выплаты на детей, был закрыт банковский счет, — сказал в фонде.

О предновогодней выплате в размере пяти тысяч рублей на каждого ребенка до семи лет включительно накануне объявил Владимир Путин. По информации Министерства финансов, эта мера коснется 14,7 миллиона детей. Правительство выделит из резервного фонда около 73,5 миллиарда рублей.

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Топ комментариев

14377455

Правильно! А что там за Уралом, у них там кедрового масла завались, с алтайским медом! Зачем им другое...

Drronum

А так , главное что бы европейская часть хорошо жила...а остальное это уже не Россия, а так- придаток...

лачинов

Автора этого распределения нужно привлечь за сепаратизм. Иначе как разделом территории страны на "белые"...

Drronum

Уральские горы видимо дальше не пропускают заморозку))))

Юра121032

Неправда, во времена СССР пенсию работающим платили!!!Если наш президент в прямом эфире врет, то что...