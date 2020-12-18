Морозы придут в Новосибирскую область

Воздушные массы из районов Северного Урала принесут в Новосибирскую область морозы со снегопадами и метелями, сообщил Sibnet.ru в пятницу пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

По словам синоптика, сейчас погоду в Новосибирской области определяет фронтовая зона из районов Атлантики, вдоль которой несутся атмосферные фронты и волновые возмущения.

«Они несут с собой снегопады и метели с порывистыми ветрами. Эта погода будет определять нам субботу», – рассказал собеседник. По его словам, в ночь на субботу будет 8-13, местами до 18 градусов мороза. В дневные часы – 6-11 градусов ниже нуля.

В ночь на воскресенье характер погоды начнет меняться. Его будут формировать воздушные массы из районов Северного Урала. На фоне снегопадов и метелей в Новосибирскую область придет похолодание.

В воскресенье ночью будет 19-24 градусов мороза, по северо-западу области – до -30 градусов. В дневные часы – 18-22 градусов ниже нуля.

Ночь на понедельник также будет холодной: 21-26, местами до 31 градуса ниже нуля. Днем потеплеет, ожидается 12-17 градусов холода. Во вторник и среду температуры также не будут опускаться ниже 17 градусов. Ожидается, что снегопады тоже ослабнут.