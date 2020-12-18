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Морозы придут в Новосибирскую область

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Воздушные массы из районов Северного Урала принесут в Новосибирскую область морозы со снегопадами и метелями, сообщил Sibnet.ru в пятницу пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

По словам синоптика, сейчас погоду в Новосибирской области определяет фронтовая зона из районов Атлантики, вдоль которой несутся атмосферные фронты и волновые возмущения.

«Они несут с собой снегопады и метели с порывистыми ветрами. Эта погода будет определять нам субботу», – рассказал собеседник. По его словам, в ночь на субботу будет 8-13, местами до 18 градусов мороза. В дневные часы – 6-11 градусов ниже нуля.

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В ночь на воскресенье характер погоды начнет меняться. Его будут формировать воздушные массы из районов Северного Урала. На фоне снегопадов и метелей в Новосибирскую область придет похолодание.

В воскресенье ночью будет 19-24 градусов мороза, по северо-западу области – до -30 градусов. В дневные часы – 18-22 градусов ниже нуля.

Ночь на понедельник также будет холодной: 21-26, местами до 31 градуса ниже нуля. Днем потеплеет, ожидается 12-17 градусов холода. Во вторник и среду температуры также не будут опускаться ниже 17 градусов. Ожидается, что снегопады тоже ослабнут.

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Топ комментариев

14377455

Правильно! А что там за Уралом, у них там кедрового масла завались, с алтайским медом! Зачем им другое...

Drronum

А так , главное что бы европейская часть хорошо жила...а остальное это уже не Россия, а так- придаток...

лачинов

Автора этого распределения нужно привлечь за сепаратизм. Иначе как разделом территории страны на "белые"...

Drronum

Уральские горы видимо дальше не пропускают заморозку))))

Юра121032

Неправда, во времена СССР пенсию работающим платили!!!Если наш президент в прямом эфире врет, то что...