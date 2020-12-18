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Левандовский стал лучшим футболистом 2020 года

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Sven Mandel / CC BY-SA 4.0

Форвард мюнхенской «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски признан футболистом года по версии ФИФА, сообщается на сайте организации.

Помимо 32-летнего нападающего, на награду претендовали Лионель Месси («Барселона») и Криштиану Роналду («Ювентус»).

«Это был сенсационный год. Всегда сложно оставаться на вершине, но мы собираемся оставаться там», — приводит слова Левандовского официальный аккаунт мюнхенского клуба в Twitter.

В сезоне-2019/20 Левандовски в составе с «Баварией» стал победителем чемпионата, Кубка и Суперкубка Германии и Лиги чемпионов. Он забил 55 голов и отдал десять результативных передач.

Левандовский выступает за «Баварию» с 2014 года, ранее он защищал цвета дортмундской «Боруссии» и польского «Леха». За сборную Польши Левандовский сыграл 116 матчей и забил 63 гола.

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Drronum

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