Левандовский стал лучшим футболистом 2020 года

Форвард мюнхенской «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски признан футболистом года по версии ФИФА, сообщается на сайте организации.
Помимо 32-летнего нападающего, на награду претендовали Лионель Месси («Барселона») и Криштиану Роналду («Ювентус»).
«Это был сенсационный год. Всегда сложно оставаться на вершине, но мы собираемся оставаться там», — приводит слова Левандовского официальный аккаунт мюнхенского клуба в Twitter.
В сезоне-2019/20 Левандовски в составе с «Баварией» стал победителем чемпионата, Кубка и Суперкубка Германии и Лиги чемпионов. Он забил 55 голов и отдал десять результативных передач.
Левандовский выступает за «Баварию» с 2014 года, ранее он защищал цвета дортмундской «Боруссии» и польского «Леха». За сборную Польши Левандовский сыграл 116 матчей и забил 63 гола.
14377455Правильно! А что там за Уралом, у них там кедрового масла завались, с алтайским медом! Зачем им другое...
DrronumА так , главное что бы европейская часть хорошо жила...а остальное это уже не Россия, а так- придаток...
лачиновАвтора этого распределения нужно привлечь за сепаратизм. Иначе как разделом территории страны на "белые"...
DrronumУральские горы видимо дальше не пропускают заморозку))))
Юра121032Неправда, во времена СССР пенсию работающим платили!!!Если наш президент в прямом эфире врет, то что...