Швейцарское СМИ сравнило сибиряков с «русско‑азиатскими медведями»

Сибирь — это, прежде всего, миф, написала для швейцарского СМИ корреспондент Елена Чижова. Европейцы до сих пор не знают, кто такие настоящие сибиряки, а сами жители считают себя смелыми «русско-азиатскими медведями».

«Еще при царе, русские крепостные бежали в Сибирь от самоуправства помещиков, а староверы-раскольники, не принимавшие церковные каноны, — от жестоких преследований государства», — цитирует ИноСМИ корреспондента Neue Zrcher Zeitung.

В советское время в Сибирь пришли против своей воли заключенные ГУЛАГа. И остались. Из всех веками переплетавшихся корней вышли сегодняшние сибиряки. Они свободолюбивы и в состоянии постоять за себя, добавила журналист.

Если путешествовать по Транссибирской магистрали, можно встретить «настоящих русских людей». Они не поддались разрушительному влиянию городской европейской цивилизации. Постсоветская идеология называла их «глубинным народом». В отличие от «вечно недовольной интеллигенции», они полностью поддерживали не только нынешний, но и все прошлые и будущие политические режимы.

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Этому политическому мифу образно противопоставлен другой миф: только здесь, на просторах Сибири и Дальнего Востока, можно встретить настоящих смельчаков, «русско-азиатских медведей», которые спасительно возвышаются над соотечественниками, робкими «русско-европейскими» зайцами.

«Мой скорее скромный опыт знакомства с Сибирью показывает, что Сибирь, наверное, не Европа, но совершенно точно и не Азия. И не страна мифических скифов, азиатских варваров, которыми великий русский поэт Александр Блок в начале XX века грозил старому европейскому миру», — отметила Чижова.

Она считает, что сибиряки — это простые постсоветские люди. Они не склонны к конфликтам, избегают открытых и праворадикальных разговоров «о политике». В частных беседах позволяют себе критиковать правительство — за равнодушие к потребностям простых людей, за коррупцию и за то, что «все советские достижения разбазарены».