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Наблюдателям разрешат находиться в авто на экзамене по вождению

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Леонид Леонидов, Sibnet.ru

МВД разрешит на практическом экзамене на получение водительских прав находиться в машине, кроме испытуемого и экзаменатора, представителям общественных объединений и других должностных лиц органов внутренних дел.

В машине допускается нахождение должностных лиц организации, осуществляющей образовательную деятельность, других кандидатов в водители, сдающих соответствующий экзамен, представителей общественных советов при территориальных органах МВД России на региональном и районном уровнях и иных должностных лиц органов внутренних дел, приводит ТАСС сообщение пресс-центра МВД.

В экзаменационном автомобиле должны быть места для сидения, не считая мест кандидата в водители и экзаменатора.

Новый административный регламент должен вступить в силу с 1 апреля 2021 года.

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Топ комментариев

14377455

Правильно! А что там за Уралом, у них там кедрового масла завались, с алтайским медом! Зачем им другое...

Drronum

А так , главное что бы европейская часть хорошо жила...а остальное это уже не Россия, а так- придаток...

лачинов

Автора этого распределения нужно привлечь за сепаратизм. Иначе как разделом территории страны на "белые"...

Drronum

Уральские горы видимо дальше не пропускают заморозку))))

Юра121032

Неправда, во времена СССР пенсию работающим платили!!!Если наш президент в прямом эфире врет, то что...