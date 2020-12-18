Наблюдателям разрешат находиться в авто на экзамене по вождению

МВД разрешит на практическом экзамене на получение водительских прав находиться в машине, кроме испытуемого и экзаменатора, представителям общественных объединений и других должностных лиц органов внутренних дел.

В машине допускается нахождение должностных лиц организации, осуществляющей образовательную деятельность, других кандидатов в водители, сдающих соответствующий экзамен, представителей общественных советов при территориальных органах МВД России на региональном и районном уровнях и иных должностных лиц органов внутренних дел, приводит ТАСС сообщение пресс-центра МВД.

В экзаменационном автомобиле должны быть места для сидения, не считая мест кандидата в водители и экзаменатора.

Новый административный регламент должен вступить в силу с 1 апреля 2021 года.