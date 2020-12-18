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Серийный насильник и убийца предстанет перед судом в Приангарье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Следственный комитет Иркутской области завершил расследование уголовного дела о двух изнасилованиях и убийствах. Подозреваемый — 33-летний рецидивист.

Зимой 2019 года в небольшой город Вихоревка Иркутской области приехал 33-летний мужчин. Он вернулся из колонии, где отбывал срок за изнасилование. В колонии по переписке познакомился с жительницей Вихоревки, к ней и приехал после отсидки.

Устроился на работу, купил автомобиль. Но вскоре законопослушная жизнь ему наскучила, как и мирные семейные отношения. Позже, на допросе он признался следователям — он вновь захотел изнасиловать женщину.

В ноябре 2019 он вышел на «охоту». Сел за руль и возле дороги увидел одиноко идущую женщину. Под вымышленным предлогом он привез потерпевшую в гараж и предложил выпить, а позже начал приставать. Женщина ответила отказом на «ухаживания». 

Тогда он зарезал женщину, тело расчленил и выбросил в реку. Автомобиль, на котором вез жертву, продал. А позже купил новый. Найти женщину с 2019 года не могли ни родственники, ни полиция.

#Громкое дело
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В марте 2020 года насильник вновь решился на преступление. Сел за руль и поехал выслеживать жертву. Увидел женщину, предложил подвезти. Как только автомобиль тронулся с места, водитель стал приставать к ней. Несчастная пыталась отбиться, но разгневанный мужчина схватил монтировку и ударил ее по голове. Женщина потеряла сознание.

Насильник вывез ее на окраину города. В безлюдном месте он попытался изнасиловать женщину, а после — убил, скрыв тело в кустарниках возле реки. Выйти на след подозреваемого удалось через неделю, помогла видеозапись с камеры наблюдения, запечатлевшая автомобиль подозреваемого.

Мужчину задержали сотрудники уголовного розыска. Он признался обоих преступлениях. Его обвиняют по статьям 30 УК РФ и 131 УК РФ (покушение на изнасилование), а также по статье 105 УК РФ (убийство двух лиц). Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы.

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Топ комментариев

14377455

Правильно! А что там за Уралом, у них там кедрового масла завались, с алтайским медом! Зачем им другое...

Drronum

А так , главное что бы европейская часть хорошо жила...а остальное это уже не Россия, а так- придаток...

Drronum

Уральские горы видимо дальше не пропускают заморозку))))

лачинов

Автора этого распределения нужно привлечь за сепаратизм. Иначе как разделом территории страны на "белые"...

лачинов

С какого дуба он рухнул? Платили работающим пенсию.