Депутаты после угроз выделили деньги на четвертый мост в Новосибирске

Депутаты Заксобрания в бюджете Новосибирской области на 2021
год заложили 1,3 миллиарда рублей на строительство Центрального моста, до этого
они угрожали, что не будут этого делать.
«На четвертый мост заложено в бюджете 1,3 миллиарда рублей —обязательство области по выкупу земель и так далее. Из гранта федерального — 6 миллиардов рублей, возможно будет увеличение», — сказал журналистам председатель комитета по бюджетной политике и собственности Заксобрания Новосибирской области Федор Николаев.
До этого областные депутаты угрожали, что не выделят
средства на строительство четвертого моста, инвестором которого выступает
группа «ВИС», так как она владеет компанией «Экология-Новосибирск», повысившей тариф
на вывоз мусора.
Четвертый, или Центральный мост свяжет Ипподромскую
магистраль с улицей Станционной. Общая стоимость объекта вместе с развязками —
около 40 миллиардов рублей, 26 из них выделяет федеральный бюджет. Мост будет
платным, ориентировочная стоимость проезда по нему — 100 рублей.