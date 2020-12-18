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Депутаты после угроз выделили деньги на четвертый мост в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Проект четвертого моста в Новосибирске
Фото: Проект четвертого моста © Sibnet.ru

Депутаты Заксобрания в бюджете Новосибирской области на 2021 год заложили 1,3 миллиарда рублей на строительство Центрального моста, до этого они угрожали, что не будут этого делать.

«На четвертый мост заложено в бюджете 1,3 миллиарда рублей —обязательство области по выкупу земель и так далее. Из гранта федерального — 6 миллиардов рублей, возможно будет увеличение», — сказал журналистам председатель комитета по бюджетной политике и собственности Заксобрания Новосибирской области Федор Николаев.

До этого областные депутаты угрожали, что не выделят средства на строительство четвертого моста, инвестором которого выступает группа «ВИС», так как она владеет компанией «Экология-Новосибирск», повысившей тариф на вывоз мусора.

Четвертый, или Центральный мост свяжет Ипподромскую магистраль с улицей Станционной. Общая стоимость объекта вместе с развязками — около 40 миллиардов рублей, 26 из них выделяет федеральный бюджет. Мост будет платным, ориентировочная стоимость проезда по нему — 100 рублей.

Тема: Проблема четвертого моста в Новосибирске
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Топ комментариев

14377455

Правильно! А что там за Уралом, у них там кедрового масла завались, с алтайским медом! Зачем им другое...

Drronum

А так , главное что бы европейская часть хорошо жила...а остальное это уже не Россия, а так- придаток...

Drronum

Уральские горы видимо дальше не пропускают заморозку))))

лачинов

Автора этого распределения нужно привлечь за сепаратизм. Иначе как разделом территории страны на "белые"...

лачинов

С какого дуба он рухнул? Платили работающим пенсию.