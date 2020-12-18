Депутаты после угроз выделили деньги на четвертый мост в Новосибирске

Депутаты Заксобрания в бюджете Новосибирской области на 2021 год заложили 1,3 миллиарда рублей на строительство Центрального моста, до этого они угрожали, что не будут этого делать.

«На четвертый мост заложено в бюджете 1,3 миллиарда рублей —обязательство области по выкупу земель и так далее. Из гранта федерального — 6 миллиардов рублей, возможно будет увеличение», — сказал журналистам председатель комитета по бюджетной политике и собственности Заксобрания Новосибирской области Федор Николаев.

До этого областные депутаты угрожали, что не выделят средства на строительство четвертого моста, инвестором которого выступает группа «ВИС», так как она владеет компанией «Экология-Новосибирск», повысившей тариф на вывоз мусора.

Четвертый, или Центральный мост свяжет Ипподромскую магистраль с улицей Станционной. Общая стоимость объекта вместе с развязками — около 40 миллиардов рублей, 26 из них выделяет федеральный бюджет. Мост будет платным, ориентировочная стоимость проезда по нему — 100 рублей.