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Туристы расхотели ездить в Новосибирск

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Новосибирск вошел в десятку непопулярных среди туристов городов, где в этом году произошло существенное падение количества бронирований жилья.

Рейтинг непопулярных для туристов городов в 2020 году составил сервис бронирования жилья Tvil.ru. 

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«В городах, в которых произошло падение бронирований в этом году, причины падения связаны как с ограничениями из-за пандемии, так и перестройкой к новым реалиям самих отельеров», – сказано в описании рейтинга.

Новосибирск оказался на втором месте в десятке непопулярных городов с падением в 35%. Сильнее упали бронирования только в Соль-Илецке. Также в топ попали Таганрог и Туапсе. А вот у таких городов, как, например, Саратов, Волгоград, Самара и Уфа, популярность в этом году существенно выросла.

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