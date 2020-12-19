Букмекеры сделали ставки на Россию в матче с Чехией

Хоккейная сборная России сыграет с командой Чехии в матче Кубка Первого канала, букмекеры делаю ставки на победу россиян.
Игра Россия-Чехия пройдет в «Ледовом дворце ЦСКА» 19 декабря. Начало встречи — в 15.30 (по мск). Посмотреть трансляцию можно будет в прямом эфире Первого канала.
Первыми соперниками россиян в турнире стали шведы. Сборная России вырвала победу у соперника в серии буллитов. Чехи уже провели игру с командой Финляндии, уступив сопернику со счетом 4:3. На Кубке Первого канала сборная Чехии побеждала два раза – в 2013 и 2015 годах.
В игре Россия-Чехия букмекеры ставят на Россию. На побуду нашей сборной дают коэффициент 1.83, на ничью — 4.40, а на победу Чехии — 3.56.
лачиновИ кто же у нас рулил в РАО ЕЭС? Не тот ли кто потом нанотехнологии на невиданную высоту поднял?Надеюсь...
Alexander222красавец...раздробил единую энергосистему на много организаций и все расходы по их содержанию заложил...
fenimorя думаю, просто надо было воровать поменьше, а работать побольше
лачиновС какого дуба он рухнул? Платили работающим пенсию.
14377455А до этого ее не было? Или отдела маловато, надо до управления разрастаться?