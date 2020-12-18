Sony отозвала вызвавшую ажиотаж игру Cyberpunk 2077

Компания Sony отзывает из сервиса PlayStation Store игру Cyberpunk 2077, релиз которой неделю назад стал одним из самых ожидаемых событий для геймеров во всем мире.

Cyberpunk 2077 вышла 10 декабря, за неделю она заработала более 500 миллионов долларов. У ряда геймеров вызывали нарекания сбои и проблемы совместимости, обнаруженные в игре. Один из обозревателей даже пожаловался на эпилептический припадок, якобы вызванный ее прохождением.

«SIE (Sony Interactive Entertainment) стремится обеспечить высокий уровень удовлетворения потребителя, поэтому мы предлагаем полное финансовое возмещение всем геймерам, которые приобрели Cyberpunk 2077 через сервис PlayStation Store», — говорится в заявлении компании.

Как отмечается, игра Cyberpunk 2077 будет удалена из магазинов PlayStation до дальнейшего уведомления.

Cyberpunk 2077 — видеоигра в жанре action, которая продолжает настольную ролевую игру Cyberpunk 2020. Действие разворачивается в городе Найт-Сити, главным героем стал наемник по имени Ви.