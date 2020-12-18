Авиалесоохрана оценила правдивость фильма «Огонь»

Сотрудники Федеральной «Авиалесоохраны» посмотрели предпоказ фильма «Огонь» с Константином Хабенским и Иваном Янковским и дали картине профессиональную оценку, сообщил отдел по связям с общественностью ФБУ «Авиалесоохрана».

Фильм «Огонь» рассказывает историю о пожарных и спасателях. По мнению специалистов Авиалесоохраны фильм в достаточной степени правдиво и объективно отразил героический труд лесных пожарных, а также поднял серьезную проблему значимости сохранения лесов России, бережного отношения человека к природе.

По сюжету, молодой, дерзкий пожарный Роман Ильин попадает в бригаду к опытному инструктору Алексею Соколову. У героев конфликт: молодой парень ухаживает за дочерью своего руководителя. Но все разногласия отходят на второй план, когда оба сталкиваются со стихией.

В главных ролях: Константин Хабенский, Андрей Смоляков, Роман Курцфн, Ирина Горбачёва, Виктор Добронравов и Иван Янковский. Выход фильма в широкий прокат намечен на 24 декабря 2020 года.