Шарапова выйдет замуж за британского бизнесмена

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова согласилась выйти замуж за британского бизнесмена, сооснователя онлайн-аукциона Paddle8 Александра Гилкса, об этом она сообщила в Intagram.

«Я сказала "да" с первого дня знакомства. Это был наш маленький секрет, ведь так?» — написала Шарапова под фотографией с избранником. Она также поставила эмодзи с кольцом и шампанским.

Шарапова и Гилкс состоят в отношениях с 2018 года. Ранее теннисистка встречалась с солистом группы Maroon 5 Адамом Левином, баскетболистом Сашей Вуячичем, теннисистом Григором Димитровым.

33-летняя Шарапова является единственной российской теннисисткой, побеждавшей за карьеру на всех соревнованиях серии «Большого шлема». Она дважды выигрывала «Ролан Гаррос» и по разу — US Open, Уимблдон и Australian Open.

Спортсменка завершила карьеру 26 февраля. Проживает в США уже 25 лет, в 2012 году основала компанию Sugarpova, изготавливающую премиальные сладости.

Гилкс — 41-летний британский бизнесмен. Он является соучредителем венчурного фонда Squared Circles, также является соучредителем интернет-аукциона Paddle8, который возглавлял в 2011–2018 годах и ушел после продажи компании. Он также является членом правления Нью-Йоркской академии искусств.