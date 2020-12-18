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Сибиряки остались верны традиционным вкладам в 2020 году

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Жители сибирских регионов, несмотря на снижение доходов, остались верны стратегии сбережения имеющихся средств. На увеличение дохода с помощью финансовых инструментов решились немногие, сообщил Sibnet.ru замуправляющего Новосибирским филиалом по бизнесу РГС Банка Сергей Хлебников.

Пандемия коронавируса при этом серьезно отразилась на покупательской способности и финансовой стратегии россиян. Сейчас это выжидательная позиция и поиск новых инструментов для сбережения и инвестирования.

«Банковские депозиты, несмотря на существенное понижение в доходности за последнее время, тем не менее, остаются самым популярным финансовым инструментом у наших граждан. Но в качестве средства сбережения, а не средства инвестирования с целью получения прибыли», — прокомментировал замуправляющего филиалом банка.

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Россияне стали внимательнее выбирать инструменты для получения дохода, которыми в том числе являются комплексные продукты с инвестиционной составляющей. Но переход к данной форме сбережений будет постепенным.

«Об этом говорят и наши последние исследования, согласно которым пользователи сберегательных продуктов в принципе довольно консервативны. И статистика в Сибири не отличается от общероссийских тенденций», — добавил Хлебников.

Почти половина вкладчиков (44%) ничего не меняли в сберегательном поведении за два года, 23% открыли вместо привычного вклада, аналогичный продукт на более выгодных условиях.

Только треть опрошенных за два года изменили приоритеты в выборе финансовых продуктов — предпочли вкладу накопительный счет, создавать мультивалютную сберегательную корзину, вкладывать  в акции и ценные бумаги. Интерес граждан к депозитам как традиционным сберегательным продуктам в 2021 году, возможно, не возрастет, но и не угаснет.

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Топ комментариев

14377455

Правильно! А что там за Уралом, у них там кедрового масла завались, с алтайским медом! Зачем им другое...

Drronum

А так , главное что бы европейская часть хорошо жила...а остальное это уже не Россия, а так- придаток...

Drronum

Уральские горы видимо дальше не пропускают заморозку))))

лачинов

Автора этого распределения нужно привлечь за сепаратизм. Иначе как разделом территории страны на "белые"...

лачинов

С какого дуба он рухнул? Платили работающим пенсию.