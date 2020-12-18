НАВЕРХ

Тело младенца нашли на свалке в Саяногорске

Источник:
Sibnet.ru
194 0
Фото: © Sibnet.ru

Тело новорожденного нашли на свалке в Саяногорске, следователи ищут его мать, сообщает СУ СК РФ по Хакасии.

На территории производственной базы по перезагрузке твердых коммунальных отходов, расположенной в Саяногорске, обнаружено тело новорожденного девочки без признаков жизни.

Следователи ищут мать ребенка, назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза. Возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Ей грозит до 4 лет лишения свободы.

Еще по теме
Серийный насильник и убийца предстанет перед судом в Приангарье
Омич убил и поджег беременную в ссоре из-за алиментов
Три женщины в Красноярске выносили детей от китайцев за 1 млн рублей
Житель Тувы вез в автобусе начиненную гашишем баранью тушу
смотреть все
Хакасия #Криминал
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин объяснил отравление Навального
•
Чубайс указал на провал России в электроэнергетике
•
Российских спортсменов лишили национального флага
•
Журнал Science определил главный научный прорыв года
Подробности
•
Про мат, интим и Навального: самые яркие цитаты Путина
•
Хуже не будет: как ставят прививки от коронавируса
•
Новогодняя онлайн-игра стартовала на Sibnet.ru
•
Новогодние миллиарды: можно ли доверять «Русскому лото»?
Как это работает
•
Онлайн-школа: учимся с «Ростелеком Лицей»
•
Wink: больше, чем онлайн‑кинотеатр
•
Дышать здоровьем: как улучшить воздух в квартире
•
Новогодний цитрус: какие мандарины вкуснее?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Леха из деревни стал коммунистом
Сибирь 18.12.2020 12:52
Серийный насильник и убийца предстанет перед судом в Приангарье
Сибирь 18.12.2020 12:29
Депутаты после угроз выделили деньги на четвертый мост в Новосибирске
Сибирь 18.12.2020 12:21
Туристы расхотели ездить в Новосибирск
Сибирь 18.12.2020 12:17
Самое популярное
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
15510
Новогодняя онлайн-игра стартовала на Sibnet.ru
15469
Ростех показал видео первого полета МС-21 с российским двигателем
11621
Кавер-версии на песни «Арии» в исполнении Rammstein, Слота и Solemnity
3226
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин объяснил отравление Навального
•
Чубайс указал на провал России в электроэнергетике
•
Российских спортсменов лишили национального флага
•
Журнал Science определил главный научный прорыв года
Подробности
•
Про мат, интим и Навального: самые яркие цитаты Путина
•
Хуже не будет: как ставят прививки от коронавируса
•
Новогодняя онлайн-игра стартовала на Sibnet.ru
•
Новогодние миллиарды: можно ли доверять «Русскому лото»?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
•
Если не работает Личный кабинет: проблемы и решения
•
Онлайн-школа: учимся с «Ростелеком Лицей»
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Ростелеком для геймеров: облачные игры и тарифы
•
Как выбрать провайдера: оптика, бонусы и соседи
Мультимедиа
•
«Она летает, черт возьми!!!». Кадры пуска ракеты «Ангара-А5»
•
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
•
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
•
Под парусом по льду Обского моря. ФОТО
•
Штрих-код: как проверить производителя
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Кремль прокомментировал «повторную попытку отравления» Навального
28
США не отменят санкции против «Северного потока-2»
26
Испытания «Булавы» вызвали панику на ядерной базе США
24
Дерипаска назвал причину роста цен в России
21
СМИ сообщили о второй попытке отравления Навального
20