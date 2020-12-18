Тело младенца нашли на свалке в Саяногорске

Тело новорожденного нашли на свалке в Саяногорске, следователи ищут его мать, сообщает СУ СК РФ по Хакасии.

На территории производственной базы по перезагрузке твердых коммунальных отходов, расположенной в Саяногорске, обнаружено тело новорожденного девочки без признаков жизни.

Следователи ищут мать ребенка, назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза. Возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Ей грозит до 4 лет лишения свободы.