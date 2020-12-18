Чубайс указал на провал России в электроэнергетике

Срыв задач по увеличению энергоэффективности — главный провал в сфере электроэнергетики у России, заявил спецпредставитель президента, экс-глава Роснано Анатолий Чубайс на онлайн-конференции «Сто лет электричества в России».

«Стратегический провал страны — это энергоэффективность. Практически все задачи, поставленные в этой области президентом, сорваны», — цитирует Чубайса РБК.

Он не перечислил эти задачи, но отметил, что базовые показатели, которые показывают динамику энергоэффективности в России, «выглядят просто ужасно». Спецпредставитель президента призвал изменить ситуацию.

Но также у России есть успех и стратегический риск в этой сфере. Успех состоит в том, что страна в течение последних четырех лет создала технологический кластер возобновляемой энергетики.

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Стратегическим риском Чубайс считает начало формирования в России своей климатической повестки. По его словам, Россия после подписания Парижского соглашения по климату в 2016 году вступила в стадию формирования фундаментальных целевых параметров того, чего рассчитывает добиться к 2030–2050 годам.

«Риск в том, что мы пойдем по накопленной за 75 лет уникальной компетенции, которая называется «героическое занижение планов, а потом их героическое выполнение», — указал он. По словам Чубайса, «это соблазн, который пока преодолеть не удалось», но в будущем это возможно.