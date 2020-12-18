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Названы три причины загрязнения воздуха в  Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Воздух Новосибирска и Искитима испорчен транспортом, промышленными предприятиями и печным отоплением, из-за этих факторов накапливаются вредные вещества в атмосфере, сообщает пресс-служба Заксобрания региона.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха в Новосибирске и Искитиме оценивается как высокий, отметил начальник Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Валерий Григорьев. Концентрация вредных веществ превышает предельно допустимую норму. Среди примесей, например, бензпирен, формальдегид и диоксид азота, фенол и оксид углерода.

По словам замминистра природных ресурсов и экологии области Юрия Марченко, среди источников загрязнения воздуха на первом месте – транспорт, на втором – деятельность промышленных предприятий, на третьем – печное отопление.

Прокурор Новосибирской межрайонной природоохранной прокуратуры Александр Барышников сказал, что к чрезвычайно высокой, высокой, значительной категории экологического риска в регионе относятся 145 предприятий.

Депутаты предложили включить Искитим в нацпроект «Экология». Марченко ответил, что необходима инвентаризация источников выбросов в атмосферу и оценка, за счет чего возможно снижение концентрации вредных веществ не менее чем на 20%, как того требует нацпроект.

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