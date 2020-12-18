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Журнал Science определил главный научный прорыв года

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Создание вакцин от коронавируса — главный прорыв 2020 года, сообщил ведущий научный журнал мира Science.

Science каждый год публикует список из десяти важнейших открытий или прорывов в науке, особенно сильно повлиявших на ее развитие. В этом году журнал ограничился собственным выбором.

«В этом году мы хорошо осознавали, что главный научный прорыв будет так или иначе связан с коронавирусом, однако только в последние недели нам стало ясно, что этой чести удостоятся высокоэффективные вакцины от COVID-19», — заявил главный редактор Science Голден Торп.

В статье Science о вакцинах говорится, что первые клинические испытания показали, что они способны достичь эффективности защиты 80-95%, что значительно выше, чем аналогичный показатель для вакцин от гриппа. В ней упоминаются вакцины Moderna, Pfizer-BioNTech, AstraZeneca и китайские препараты.

«Никогда прежде исследователи так быстро не разработали столько экспериментальных вакцин против одного и того же врага. Никогда раньше так открыто и часто не сотрудничало так много конкурентов», — отмечается в материале.

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