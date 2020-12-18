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Вышел трейлер комедии «Рашн Юг»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма

Российская комедия «Рашн Юг» расскажет о девушке, внимание которой пытаются добиться сразу три парня.

В центре сюжета девушка Ксюша из города Лазурного на Черном море (Стася Милославская). Она мечтает найти своего принца. Но неожиданно на горизонте появляются сразу три поклонника —горячий полицейский (Александр Метелкин), самоуверенный моряк (Риналь Мухаметов) и простодушный студент из Воронежа (Семен Трескунов). За внимание героини начинается настоящая битва, только Ксюша сама не знает, кто ей нравится больше.

В трейлере фильма показаны все герои и их взаимоотношения. В самом финале видео появляется актер Александр Петров. Неизвестно, какая роль ему отведена в картине. В кадре он исполнил роль пьяного мужчины, назвавшем главную героиню дерзкой. В реальной жизни между Петровым и Милославской роман.

Режиссер комедии — Антон Федотов. Он работал над проектами «Ивановы-Ивановы» и «Кухня. Последняя битва». Фильм «Рашн Юг» выйдет в прокат 4 марта 2021 года.

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Топ комментариев

Drronum

А так , главное что бы европейская часть хорошо жила...а остальное это уже не Россия, а так- придаток...

14377455

Правильно! А что там за Уралом, у них там кедрового масла завались, с алтайским медом! Зачем им другое...

лачинов

Автора этого распределения нужно привлечь за сепаратизм. Иначе как разделом территории страны на "белые"...

Drronum

Уральские горы видимо дальше не пропускают заморозку))))

antibacila

Только в америке приблизительно 3.5 миллиона бездомных.