НАВЕРХ

Россия вырвала победу у Швеции по буллитам на Кубке Первого канала

Источник:
Sibnet.ru
108 0
Фото: © russiahockey, twitter.com/russiahockey

Сборная России победила сборную Швеции в матче Кубка Первого канала, решающую шайбу в ворота соперника забил Андрей Кузьменко.

Игра Россия-Швеция прошла напряженно. Первый период закончился в сухую, второй период после напряженной борьбы между соперниками завершился двумя голами от обеих команд.

Весь накал сместился на третий период. Команды не уступали друг другу, и вели равную борьбу. В итоге последняя двадцатиминутка завершилась с равным счетом — 3:3.

Овертайм не дал результата, и игра перешла в серию буллитов. Команды выполнили по восемь попыток. Победную шайбу забросил игрок сборной России Андрей Кузьменко.

Следующая игра для россиян пройдет 19 декабря. Россия сыграет с командой и Чехии. А уже на следующий день состоится встреча с финнами.

Еще по теме
Россия сыграет со Швецией на старте Кубка Первого канала по хоккею
Сборной России по хоккею прогнозируют победу на Кубке Первого канала
ХК «Авангард» продал Сергея Шумакова в разгар сезона
ХК «Авангард» засветился в новом сериале про хоккей
смотреть все
Спорт #Хоккей
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин объяснил отравление Навального
•
Родители дошкольников получат новогоднюю выплату
•
Журнал Science определил главный научный прорыв года
•
Российских спортсменов лишили национального флага
Подробности
•
Про мат, интим и Навального: самые яркие цитаты Путина
•
Хуже не будет: как ставят прививки от коронавируса
•
Новогодняя онлайн-игра стартовала на Sibnet.ru
•
Новогодние миллиарды: можно ли доверять «Русскому лото»?
Как это работает
•
Онлайн-школа: учимся с «Ростелеком Лицей»
•
Wink: больше, чем онлайн‑кинотеатр
•
Дышать здоровьем: как улучшить воздух в квартире
•
Новогодний цитрус: какие мандарины вкуснее?
Истории
Почему хоккейную шайбу замораживают?
15.05.2019 12:08
Скромницы и секс-бомбы: на ком женаты хоккеисты
06.05.2019 16:43
Тортик, чипсы и кокос: что едят фигуристы?
20.03.2019 06:41
Еда и анатомия: почему не удается сесть на шпагат
19.03.2019 23:46
Вокруг спорта
Гонщик Мазепин вляпался в сексуальный скандал
10.12.2020 11:24
Олимпийская чемпионка Резцова призналась в допинге
08.12.2020 17:13
Захарова объяснила «акт Родченкова» поражениями США в спорте
07.12.2020 09:01
Два уголовных дела возбудили в отношении бойца UFC Яндиева
15.11.2020 15:01
Девушка дня
Ирина Морозюк: первая женщина-президент ФК в истории Украины
29.10.2019 18:13
Модель пообещала снять всю одежду в случае победы «Челси»
08.10.2019 18:55
Фигура спортсменки из России покорила жюри в Испании
23.09.2019 13:38
Жена украинского футболиста: не понимаю равноправия полов
22.07.2019 19:20
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин объяснил отравление Навального
•
Родители дошкольников получат новогоднюю выплату
•
Журнал Science определил главный научный прорыв года
•
Российских спортсменов лишили национального флага
Подробности
•
Про мат, интим и Навального: самые яркие цитаты Путина
•
Хуже не будет: как ставят прививки от коронавируса
•
Новогодняя онлайн-игра стартовала на Sibnet.ru
•
Новогодние миллиарды: можно ли доверять «Русскому лото»?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
•
Если не работает Личный кабинет: проблемы и решения
•
Онлайн-школа: учимся с «Ростелеком Лицей»
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Ростелеком для геймеров: облачные игры и тарифы
•
Как выбрать провайдера: оптика, бонусы и соседи
Мультимедиа
•
«Она летает, черт возьми!!!». Кадры пуска ракеты «Ангара-А5»
•
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
•
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
•
Под парусом по льду Обского моря. ФОТО
•
Штрих-код: как проверить производителя
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Drronum

А так , главное что бы европейская часть хорошо жила...а остальное это уже не Россия, а так- придаток...

14377455

Правильно! А что там за Уралом, у них там кедрового масла завались, с алтайским медом! Зачем им другое...

лачинов

Автора этого распределения нужно привлечь за сепаратизм. Иначе как разделом территории страны на "белые"...

Drronum

Уральские горы видимо дальше не пропускают заморозку))))

antibacila

Только в америке приблизительно 3.5 миллиона бездомных.