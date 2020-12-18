Россия вырвала победу у Швеции по буллитам на Кубке Первого канала

Сборная России победила сборную Швеции в матче Кубка Первого канала, решающую шайбу в ворота соперника забил Андрей Кузьменко.
Игра Россия-Швеция прошла напряженно. Первый период закончился в сухую, второй период после напряженной борьбы между соперниками завершился двумя голами от обеих команд.
Весь накал сместился на третий период. Команды не уступали друг другу, и вели равную борьбу. В итоге последняя двадцатиминутка завершилась с равным счетом — 3:3.
Овертайм не дал результата, и игра перешла в серию буллитов. Команды выполнили по восемь попыток. Победную шайбу забросил игрок сборной России Андрей Кузьменко.
Следующая игра для россиян пройдет 19 декабря. Россия сыграет с командой и Чехии. А уже на следующий день состоится встреча с финнами.
DrronumА так , главное что бы европейская часть хорошо жила...а остальное это уже не Россия, а так- придаток...
14377455Правильно! А что там за Уралом, у них там кедрового масла завались, с алтайским медом! Зачем им другое...
лачиновАвтора этого распределения нужно привлечь за сепаратизм. Иначе как разделом территории страны на "белые"...
DrronumУральские горы видимо дальше не пропускают заморозку))))
antibacilaТолько в америке приблизительно 3.5 миллиона бездомных.