Россия вырвала победу у Швеции по буллитам на Кубке Первого канала

Сборная России победила сборную Швеции в матче Кубка Первого канала, решающую шайбу в ворота соперника забил Андрей Кузьменко.

Игра Россия-Швеция прошла напряженно. Первый период закончился в сухую, второй период после напряженной борьбы между соперниками завершился двумя голами от обеих команд.

Весь накал сместился на третий период. Команды не уступали друг другу, и вели равную борьбу. В итоге последняя двадцатиминутка завершилась с равным счетом — 3:3.

Овертайм не дал результата, и игра перешла в серию буллитов. Команды выполнили по восемь попыток. Победную шайбу забросил игрок сборной России Андрей Кузьменко.

Следующая игра для россиян пройдет 19 декабря. Россия сыграет с командой и Чехии. А уже на следующий день состоится встреча с финнами.