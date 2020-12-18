Дорожники завершили реконструкцию обхода Красноярска в Емельяновском районе, при ремонте использовали новые материалы и технологии, сообщает правительство региона.

«Основная проблема состояла в том, что дорога сужалась до двух полос, был узкий, уже старый мост, которому больше сорока лет, соответственно, собирались автомобильные пробки. Мы расширили проезжую часть до четырех полос, сделали современной, установили освещение», —рассказал министр транспорта края Константин Димитров.



Реконструкция началась осенью 2019 года. Стоимость работ – 830 миллионов рублей. Здесь построили новый мост через реку Кача, обновили дорожное полотно, систему освещения, ливневую канализацию, установили ограждения, нанесли разметку.



В основании дорожного покрытия использовали нефелиновый шлам – медленно твердеющий вяжущий материал, который повышает прочность слоев дорожной одежды и хорошо переносит повышенные нагрузки. Материал уже применяли в прошлом году, во время реконструкции проспекта Котельникова в Солонцах.



Также для снижения риска образования колеи использовали стеклосетку – ячеистую структуру из стекловолоконных нитей, пропитанных битумом. На дорогах, где внедрена такая технология, в процессе эксплуатации появляется меньше трещин.



Помимо этого, на дороге установили автоматическую систему управления наружным освещением, а также инфраструктуру для многоступенчатой очистки воды, собираемой с проезжей части. Технология позволяет очищать воду от нефтепродуктов и песка, обеззараживать ультрафиолетом и сбрасывать в Качу.