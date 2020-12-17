НАВЕРХ

Российских спортсменов лишили национального флага

Источник:
Sibnet.ru
195 3
Фото: © Sibnet.ru

Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил российским спортсменам выступать под национальным флагом, ограничение действует до 16 декабря 2022 года. Соответствующее решение опубликовано на сайте CAS.

На турнирах также не будет исполняться российский гимн, а российские официальные лица не смогут занимать руководящие посты в международных спортивных федерациях. Два года Россия не сможет проводить у себя Олимпийские игры, Паралимпийские игры, чемпионаты мира.

Участвовать в Олимпиадах и чемпионатах мира разрешено только спортсменам из России, не подпадающим под дисквалификацию. Они должны носить форму, на которой нет изображения российского флага, на ней должна быть надпись «нейтральный атлет».

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) обязали выплатить Всемирному антидопинговому агентству (WADA) взнос в размере 1 миллиона 270 тысяч долларов. В такую сумму оценили расходы на исследование данных, полученных из Московской антидопинговой лаборатории.

Решение Спортивного арбитражного суда было обнародовано по итогам слушаний между Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA), которые начались в ноябре.

Тема: Россия в допинговом скандале
Трамп подписал «акт Родченкова»
WADA против России: что ждет российский спорт?
Биатлониста Устюгова лишили трех олимпийских медалей
Родченков призвал полностью отстранить Россию от Олимпиады в Токио
смотреть все
Спорт #Зимние виды
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин объяснил отравление Навального
•
Родители дошкольников получат новогоднюю выплату
•
Названы условия для индексации работающим пенсионерам
•
Российских спортсменов лишили национального флага
Подробности
•
Про мат, интим и Навального: самые яркие цитаты Путина
•
Хуже не будет: как ставят прививки от коронавируса
•
Новогодняя онлайн-игра стартовала на Sibnet.ru
•
Новогодние миллиарды: можно ли доверять «Русскому лото»?
Как это работает
•
Онлайн-школа: учимся с «Ростелеком Лицей»
•
Wink: больше, чем онлайн‑кинотеатр
•
Дышать здоровьем: как улучшить воздух в квартире
•
Новогодний цитрус: какие мандарины вкуснее?
Истории
Почему хоккейную шайбу замораживают?
15.05.2019 12:08
Скромницы и секс-бомбы: на ком женаты хоккеисты
06.05.2019 16:43
Тортик, чипсы и кокос: что едят фигуристы?
20.03.2019 06:41
Еда и анатомия: почему не удается сесть на шпагат
19.03.2019 23:46
Вокруг спорта
Гонщик Мазепин вляпался в сексуальный скандал
10.12.2020 11:24
Олимпийская чемпионка Резцова призналась в допинге
08.12.2020 17:13
Захарова объяснила «акт Родченкова» поражениями США в спорте
07.12.2020 09:01
Два уголовных дела возбудили в отношении бойца UFC Яндиева
15.11.2020 15:01
Девушка дня
Ирина Морозюк: первая женщина-президент ФК в истории Украины
29.10.2019 18:13
Модель пообещала снять всю одежду в случае победы «Челси»
08.10.2019 18:55
Фигура спортсменки из России покорила жюри в Испании
23.09.2019 13:38
Жена украинского футболиста: не понимаю равноправия полов
22.07.2019 19:20
Обсуждение (3)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин объяснил отравление Навального
•
Родители дошкольников получат новогоднюю выплату
•
Названы условия для индексации работающим пенсионерам
•
Российских спортсменов лишили национального флага
Как это работает
•
Онлайн-школа: учимся с «Ростелеком Лицей»
•
Wink: больше, чем онлайн‑кинотеатр
•
Дышать здоровьем: как улучшить воздух в квартире
•
Новогодний цитрус: какие мандарины вкуснее?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
•
Если не работает Личный кабинет: проблемы и решения
•
Онлайн-школа: учимся с «Ростелеком Лицей»
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Ростелеком для геймеров: облачные игры и тарифы
•
Как выбрать провайдера: оптика, бонусы и соседи
Мультимедиа
•
«Она летает, черт возьми!!!». Кадры пуска ракеты «Ангара-А5»
•
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
•
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
•
Под парусом по льду Обского моря. ФОТО
•
Штрих-код: как проверить производителя
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Drronum

А так , главное что бы европейская часть хорошо жила...а остальное это уже не Россия, а так- придаток...

14377455

Правильно! А что там за Уралом, у них там кедрового масла завались, с алтайским медом! Зачем им другое...

лачинов

Автора этого распределения нужно привлечь за сепаратизм. Иначе как разделом территории страны на "белые"...

Drronum

Уральские горы видимо дальше не пропускают заморозку))))

antibacila

Только в америке приблизительно 3.5 миллиона бездомных.