Российских спортсменов лишили национального флага

Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил российским спортсменам выступать под национальным флагом, ограничение действует до 16 декабря 2022 года. Соответствующее решение опубликовано на сайте CAS.

На турнирах также не будет исполняться российский гимн, а российские официальные лица не смогут занимать руководящие посты в международных спортивных федерациях. Два года Россия не сможет проводить у себя Олимпийские игры, Паралимпийские игры, чемпионаты мира.

Участвовать в Олимпиадах и чемпионатах мира разрешено только спортсменам из России, не подпадающим под дисквалификацию. Они должны носить форму, на которой нет изображения российского флага, на ней должна быть надпись «нейтральный атлет».

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) обязали выплатить Всемирному антидопинговому агентству (WADA) взнос в размере 1 миллиона 270 тысяч долларов. В такую сумму оценили расходы на исследование данных, полученных из Московской антидопинговой лаборатории.

Решение Спортивного арбитражного суда было обнародовано по итогам слушаний между Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA), которые начались в ноябре.