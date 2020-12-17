Астероид размером с авиалайнер направился к Земле

Астероид размером с авиалайнер приближается к Земле, сообщается на сайте NASA. Небесное тело пройдет ближайшую точку от нашей планеты 18 декабря.

Расчетный диаметр астероида составляет от 26 до 52 метров. Как отмечается, ближайшая точка траектории полета небесного тела к Земле располагается на расстоянии 6,97 миллиона километров.

По расчетам специалистов аэрокосмического агентства, скорость космического странника в этой точке составит около 7,65 километра в секунду. Астероид не представляет опасности для Земли, после приближения он улетит от нашей планеты в космическое пространство.

В этот же день рядом с Землей пройдет еще один астероид меньшего размера. Его расчетный диаметр составит от 5,3 метра до 12 метров. Максимальная точка сближения с Землей составит около 791 тысячи километров.