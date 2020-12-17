Названы условия для индексации работающим пенсионерам

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции назвал условие для возврата индексации пенсий работающим пенсионерам. По его словам, это станет возможным после соответствующего бюджетного обеспечения.

Путин напомнил, что во времена СССР работающим пенсионерам вообще не платили пенсии. Однако он отметил, что в условиях пандемии и падения доходов вопрос индексации важен, а работающие пенсионеры действительно заслуживают индексации.

Российский лидер уточнил, что в России можно выделить отдельные категории пенсионеров, которые смогут рассчитывать на дополнительную поддержку со стороны государства. Это должны быть люди, у которых небольшие доходы.

Он также добавил, что в 2021 году индексация пенсионерам запланирована на уровне выше инфляции, уровень который прогнозируется на уровне 4-4,1%. Между тем индексация будет на 6,3%.