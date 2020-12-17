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Путин обратился к Западу словами кота Леопольда

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: ИринаЯ / https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/" rel="nofollow">CC BY-SA 4.0

Президент Владимир Путин прокомментировал отношения Запада и России, процитировав героя популярного советского мультфильма кота Леопольда. «Давайте жить дружно», — обратился к западным лидерам глава государства.

Российский лидер напомнил, что Москва освободила от советского влияния тех, кто хотел развиваться самостоятельно, однако НАТО не выполнила свои обещания и провела две волны расширения.

Кроме этого, США постепенно отказываются от основных военных договоров с Россией, а также наращивают количество военных баз по всему миру. «У нас две-три базы базирования на террористически опасных направлениях. А у США по всему миру огромная сеть»», — сказал он.

«Россия по военным расходам где-то на шестом месте в мире. Так кто белый и пушистый, а кто агрессивный? Хочется сказать словами кота Леопольда "Ребята, давайте жить дружно!"», — подытожил Путин.

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Топ комментариев

Иркут 69

В страшном сне не могу себе представить, что так сегодня выглядит сытое, ухмыляющееся лицо российской...

Drronum

А так , главное что бы европейская часть хорошо жила...а остальное это уже не Россия, а так- придаток...

fenimor

А что тут удивляться, семейный подряд как ни как

14377455

Правильно! А что там за Уралом, у них там кедрового масла завались, с алтайским медом! Зачем им другое...

лачинов

Автора этого распределения нужно привлечь за сепаратизм. Иначе как разделом территории страны на "белые"...