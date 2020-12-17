Путин обратился к Западу словами кота Леопольда

Президент Владимир Путин прокомментировал отношения Запада и России, процитировав героя популярного советского мультфильма кота Леопольда. «Давайте жить дружно», — обратился к западным лидерам глава государства.

Российский лидер напомнил, что Москва освободила от советского влияния тех, кто хотел развиваться самостоятельно, однако НАТО не выполнила свои обещания и провела две волны расширения.

Кроме этого, США постепенно отказываются от основных военных договоров с Россией, а также наращивают количество военных баз по всему миру. «У нас две-три базы базирования на террористически опасных направлениях. А у США по всему миру огромная сеть»», — сказал он.

«Россия по военным расходам где-то на шестом месте в мире. Так кто белый и пушистый, а кто агрессивный? Хочется сказать словами кота Леопольда "Ребята, давайте жить дружно!"», — подытожил Путин.