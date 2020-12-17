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Путин ответил на вопрос о новом сроке

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Президент России Владимир Путин еще не решил, будет ли вновь баллотироваться в президенты в 2024 году, хотя он исключил такой возможности.

«Я для себя еще не принял решение, пойду я - не пойду на выборы в 2024 году», — сказал Путин на ежегодной большой пресс-конференции. Президент подчеркнул, что «формально это разрешение есть от народа". "Делать или не делать, посмотрю», - добавил он.

Говоря о том, что стоило или не стоило делать в рамках поправок в конституцию, Путин заметил, что у него есть на этот счет одно универсальное правило.

Отвечая на этот вопрос, нужно понимать, пойдет то, что мы делаем, на благо страны или нет. Если не пойдет, то не стоит, а если пойдет, то стоит делать", - уточнил он. При этом, по его мнению, стабильное развитие страны много стоит.

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Топ комментариев

Иркут 69

В страшном сне не могу себе представить, что так сегодня выглядит сытое, ухмыляющееся лицо российской...

Drronum

А так , главное что бы европейская часть хорошо жила...а остальное это уже не Россия, а так- придаток...

fenimor

А что тут удивляться, семейный подряд как ни как

14377455

Правильно! А что там за Уралом, у них там кедрового масла завались, с алтайским медом! Зачем им другое...

лачинов

Автора этого распределения нужно привлечь за сепаратизм. Иначе как разделом территории страны на "белые"...