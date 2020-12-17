Путин ответил на вопрос о новом сроке

Президент России Владимир Путин еще не решил, будет ли вновь баллотироваться в президенты в 2024 году, хотя он исключил такой возможности.

«Я для себя еще не принял решение, пойду я - не пойду на выборы в 2024 году», — сказал Путин на ежегодной большой пресс-конференции. Президент подчеркнул, что «формально это разрешение есть от народа". "Делать или не делать, посмотрю», - добавил он.

Говоря о том, что стоило или не стоило делать в рамках поправок в конституцию, Путин заметил, что у него есть на этот счет одно универсальное правило.

Отвечая на этот вопрос, нужно понимать, пойдет то, что мы делаем, на благо страны или нет. Если не пойдет, то не стоит, а если пойдет, то стоит делать", - уточнил он. При этом, по его мнению, стабильное развитие страны много стоит.