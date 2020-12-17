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Главный дизайнер сменился у Lada

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Пресс-служба АвтоВАЗа

Разработчик автомобилей Dacia Жан-Филипп Салар сменит на посту главного дизайнера АвтоВАЗа британского специалиста Стива Маттина, сообщила пресс-служба компании.

Салар последние пять лет отвечал за разработку дизайна всей линейки Dacia (Duster, новый Sandero, новый Logan, включая Arkana для России). В 2013-2015 годах он возглавлял команду дизайнеров Renault Samsung Motors в Корее, в 2008-2013 годах работал в должности главного дизайнера студии, отвечающего за дизайн-центр Renault в Мумбаи (Индия).

Маттин, занимавший эту должность последние девять лет, оставляет должность по личным обстоятельствам.

Главная работа Маттина для АвтоВАЗа — кроссовер XRay, представленный в 2012 году. Эта модель стала основой для создания X-стиля марки. Также дизайнер работал в Mercedes-Benz и Volvo.

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