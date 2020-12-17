Президент России назвал самый большой грех

Самым большим грехом является предательство, заявил президент России Владимир Путин, комментируя громкое дело журналиста Ивана Сафронова, которого обвиняют в государственной измене.

«Самый большой грех — предательство. Сдача информации в течение длительного периода иностранной спецслужбе — предательство. Не очень хорошо звучит для тех, кто ему доверял», — сказал Путин.

Российский лидер отметил, что если журналист сознательно собирал информацию и сдавал ее за вознаграждение иностранной разведке, то он совершил измену. Однако этот вопрос может прояснить только суд.

«Передавал ли он данные из открытых или неоткрытых данных, это должно решить следствие. Но весь смысл же в том, что судят его не за журналистскую деятельность. Именно суд определит степень общественной опасности», — напомнил Путин.

По официальной версии, дело в отношении Сафронова было возбуждено за информацию, которую он передавал «одной из европейских спецслужб» в качестве сотрудника «Роскосмоса», а не за его работу журналистом в «Коммерсанте».

Согласно обвинению инкриминируемое Сафонову событие относится к периоду до 2017 года, когда он был корреспондентом «Коммерсанта». При этом советником главы «Роскосмоса» журналист стал только в 2020 году.